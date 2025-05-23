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LADA влетела в большегруз на Кубани – погибли двое - РИА Новости Крым, 23.05.2025
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LADA влетела в большегруз на Кубани – погибли двое
LADA влетела в большегруз на Кубани – погибли двое - РИА Новости Крым, 23.05.2025
LADA влетела в большегруз на Кубани – погибли двое
Два человека погибли в столкновении LADA Granta и большегруза Mercedes в Успенском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служа МВД по региону. РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T08:12
2025-05-23T08:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Два человека погибли в столкновении LADA Granta и большегруза Mercedes в Успенском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служа МВД по региону.По данным правоохранителей, авария произошла 22 мая в 21:45 на федеральной автодороге "Кавказ". Водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, ведутся следственные действия.Накануне три человека погибли и четверо пострадали в Гулькевичском районе Кубани в столкновении легкового авто с "КамАЗом", сообщала пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:BMW "влетела" в грузовик на Кубани – водитель иномарки погибДорожное ограждение пронзило иномарку насквозь на трассе под СевастополемЧетыре человека пострадали в лобовом ДТП на Кубани
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дтп, кубань, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, происшествия, новости
LADA влетела в большегруз на Кубани – погибли двое

МВД: два человека погибли в столкновении легкового авто и большегруза на Кубани

08:12 23.05.2025
 
© 23 МВДДТП на Кубани
ДТП на Кубани
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Два человека погибли в столкновении LADA Granta и большегруза Mercedes в Успенском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служа МВД по региону.
По данным правоохранителей, авария произошла 22 мая в 21:45 на федеральной автодороге "Кавказ". Водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
"Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте до приезда скорой помощи", - сказано в сообщении.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, ведутся следственные действия.
Накануне три человека погибли и четверо пострадали в Гулькевичском районе Кубани в столкновении легкового авто с "КамАЗом", сообщала пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.
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