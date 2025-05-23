https://crimea.ria.ru/20250523/kogda-rossiya-peredast-ukraine-dokumenty-ob-uregulirovanii---otvet-mid-1146668588.html

Когда Россия передаст Украине документы об урегулировании – ответ МИД

Когда Россия передаст Украине документы об урегулировании – ответ МИД - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Когда Россия передаст Украине документы об урегулировании – ответ МИД

Россия будет готова передать Украине документы об урегулировании кризиса после того, как процесс обмена пленными будет полностью завершен. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T19:26

2025-05-23T19:26

2025-05-23T19:34

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

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обмен пленными

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Россия будет готова передать Украине документы об урегулировании кризиса после того, как процесс обмена пленными будет полностью завершен. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.23 мая Минобороны сообщало, что Россия и Украина провели обмен военнопленными и гражданскими лицами в формате 390 на 390. Из них 270 военнопленных и 120 гражданских лиц. Это стало первым этапом российско-украинских договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле 16 мая.Речь идет о завершении обмена пленными в формате тысяча на тысячу человек, который обсуждался на переговорах в Стамбуле, пояснил Лавров."Еще раз подчеркну, мы также привержены тем договоренностям, которые были достигнуты недавно в Стамбуле между делегациями России и Украины. Мы завершаем нашу подготовительную работу по составлению списка для обмена военнопленными по принципу "тысяча на тысячу", - сказал Лавров.При этом Москва активно работает "над второй частью договоренностей, которая предусматривает подготовку каждой из сторон проекта документа с изложением условий достижения устойчивой, долгосрочной, всеобъемлющей договоренности об урегулировании".Трехсторонняя встреча Россия – Украина – Турция прошла 16 мая в Стамбуле. Она стала результатам предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий.По итогам встречи глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что делегации договорились в ближайшие дни провести масштабный обмен пленными тысяча на тысячу человек, а также представить свое видение прекращения огня. Украинская сторона в свою очередь запросила прямые переговоры между руководителями государства. Этот запрос был принят к сведению.Позже глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что продолжение переговоров с Россией возможно только после обмена пленными в формате "1000 на 1000".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Украина обменялись военнопленными и гражданскими лицамиРоссия и Украина согласовали обмен пленными - ТрампМеморандум по Украине: Лавров рассказал о принципе его составления

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, сергей лавров, украина, политика, внешняя политика, новости, переговоры, обмен пленными