Рейтинг@Mail.ru
Когда Россия передаст Украине документы об урегулировании – ответ МИД - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250523/kogda-rossiya-peredast-ukraine-dokumenty-ob-uregulirovanii---otvet-mid-1146668588.html
Когда Россия передаст Украине документы об урегулировании – ответ МИД
Когда Россия передаст Украине документы об урегулировании – ответ МИД - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Когда Россия передаст Украине документы об урегулировании – ответ МИД
Россия будет готова передать Украине документы об урегулировании кризиса после того, как процесс обмена пленными будет полностью завершен. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T19:26
2025-05-23T19:34
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
сергей лавров
украина
политика
внешняя политика
новости
переговоры
обмен пленными
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/04/1143921027_0:137:2990:1819_1920x0_80_0_0_ec8cdf51165ae16fa98061be7a466b9a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Россия будет готова передать Украине документы об урегулировании кризиса после того, как процесс обмена пленными будет полностью завершен. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.23 мая Минобороны сообщало, что Россия и Украина провели обмен военнопленными и гражданскими лицами в формате 390 на 390. Из них 270 военнопленных и 120 гражданских лиц. Это стало первым этапом российско-украинских договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле 16 мая.Речь идет о завершении обмена пленными в формате тысяча на тысячу человек, который обсуждался на переговорах в Стамбуле, пояснил Лавров."Еще раз подчеркну, мы также привержены тем договоренностям, которые были достигнуты недавно в Стамбуле между делегациями России и Украины. Мы завершаем нашу подготовительную работу по составлению списка для обмена военнопленными по принципу "тысяча на тысячу", - сказал Лавров.При этом Москва активно работает "над второй частью договоренностей, которая предусматривает подготовку каждой из сторон проекта документа с изложением условий достижения устойчивой, долгосрочной, всеобъемлющей договоренности об урегулировании".Трехсторонняя встреча Россия – Украина – Турция прошла 16 мая в Стамбуле. Она стала результатам предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий.По итогам встречи глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что делегации договорились в ближайшие дни провести масштабный обмен пленными тысяча на тысячу человек, а также представить свое видение прекращения огня. Украинская сторона в свою очередь запросила прямые переговоры между руководителями государства. Этот запрос был принят к сведению.Позже глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что продолжение переговоров с Россией возможно только после обмена пленными в формате "1000 на 1000".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Украина обменялись военнопленными и гражданскими лицамиРоссия и Украина согласовали обмен пленными - ТрампМеморандум по Украине: Лавров рассказал о принципе его составления
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/04/1143921027_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_9af7f9c5e7d5da224a357b7a109abf87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, сергей лавров, украина, политика, внешняя политика, новости, переговоры, обмен пленными
Когда Россия передаст Украине документы об урегулировании – ответ МИД

Россия передаст Украине проект об урегулировании после завершения обмена пленными - МИД

19:26 23.05.2025 (обновлено: 19:34 23.05.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Россия будет готова передать Украине документы об урегулировании кризиса после того, как процесс обмена пленными будет полностью завершен. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
23 мая Минобороны сообщало, что Россия и Украина провели обмен военнопленными и гражданскими лицами в формате 390 на 390. Из них 270 военнопленных и 120 гражданских лиц. Это стало первым этапом российско-украинских договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле 16 мая.
Речь идет о завершении обмена пленными в формате тысяча на тысячу человек, который обсуждался на переговорах в Стамбуле, пояснил Лавров.
"Еще раз подчеркну, мы также привержены тем договоренностям, которые были достигнуты недавно в Стамбуле между делегациями России и Украины. Мы завершаем нашу подготовительную работу по составлению списка для обмена военнопленными по принципу "тысяча на тысячу", - сказал Лавров.
При этом Москва активно работает "над второй частью договоренностей, которая предусматривает подготовку каждой из сторон проекта документа с изложением условий достижения устойчивой, долгосрочной, всеобъемлющей договоренности об урегулировании".
"Как только завершится обмен военнопленными, к этому времени мы будем готовы передать украинской стороне проект такого документа, который российская сторона сейчас завершает", - добавил министр.
Трехсторонняя встреча Россия – Украина – Турция прошла 16 мая в Стамбуле. Она стала результатам предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий.
По итогам встречи глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что делегации договорились в ближайшие дни провести масштабный обмен пленными тысяча на тысячу человек, а также представить свое видение прекращения огня. Украинская сторона в свою очередь запросила прямые переговоры между руководителями государства. Этот запрос был принят к сведению.
Позже глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что продолжение переговоров с Россией возможно только после обмена пленными в формате "1000 на 1000".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия и Украина обменялись военнопленными и гражданскими лицами
Россия и Украина согласовали обмен пленными - Трамп
Меморандум по Украине: Лавров рассказал о принципе его составления
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияСергей ЛавровУкраинаПолитикаВнешняя политикаНовостиПереговорыОбмен пленными
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:16Атаки Киева на регионы России нацелены на срыв переговоров – МИД
20:04Киев удерживает в Сумах еще 34 мирных жителя Курской области
19:46Росприроднадзор подготовил иски к владельцам танкеров "Волгонефть"
19:26Когда Россия передаст Украине документы об урегулировании – ответ МИД
19:11Опыт ведения СВО внимательно изучают за рубежом – Путин
19:00Счет идет на дни: в Крыму призвали ускорить подготовку пляжей
18:46Россия остается в пятерке мировых лидеров по экспорту вооружений – Путин
18:39В Крыму народные артисты России и власти РК обсудили развитие культуры
18:22Центр Симферополя "парализовали" 7-балльные пробки
18:10Заморозки в Крыму повредили 28 тысяч га зерновых и более 3 тысяч га садов
18:03Обвиняемую в убийстве ребенка в Бердянске 14-летнюю девочку арестовали
17:41У России есть новый вектор развития искусства в условиях изоляции: мнение
17:26Бывшие силовики смогут сами выбирать способ получения пенсий
17:17Экипаж разбившегося МИ-8 увел вертолет от жилых домов в Орловской области
17:03В российских вузах выделят льготные места для детей военных и силовиков
16:51В центре Симферополя ограничат движение
16:36В Симферополе женщина пойдет под суд за убийство мужа во время ссоры
16:32Россия и Украина обменялись военнопленными и гражданскими лицами
16:26Участникам СВО упростили процедуру внесудебного банкротства
16:16Четыре района Крыма обесточены из-за аварии на сетях
Лента новостейМолния