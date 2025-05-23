https://crimea.ria.ru/20250523/knigu-amerikanskogo-avtora-o-novorossii-i-tavride-prezentovali-v-krymu-1146656407.html

Книгу американского автора о Новороссии и Тавриде презентовали в Крыму

Книгу американского автора о Новороссии и Тавриде презентовали в Крыму - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Книгу американского автора о Новороссии и Тавриде презентовали в Крыму

Книгу американского автора русского происхождения опубликовали в Крыму. Сразу несколько произведений Гарри Каролинского вошли в издание, осуществленное при... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T14:54

2025-05-23T14:54

2025-05-23T14:54

крым

георгий мурадов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Книгу американского автора русского происхождения опубликовали в Крыму. Сразу несколько произведений Гарри Каролинского вошли в издание, осуществленное при поддержке и за счет Постоянного представительства Республики Крым при президенте РФ.Как на презентации, которая состоялась в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым, сказал заместитель председателя Совета министров Крыма - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов, лауреат литературной премии им. Валентина Пикуля Гарри Каролинский в своей 16-й книге продолжает традиции исторической прозы, в жанре которой работает.Книга издана тиражом в 300 экземпляров. Ее можно будет найти в библиотеках и учреждениях культуры. Но, если частные издательства заинтересуется, то у них будет разрешение на то, чтобы тиражировать эти произведения Каролинского.Георгий Мурадов отметил, что книга легко читается, половина ее состоит из коротких рассказов, которые подходят для чтения в туристическом автобусе или на пляже.В свою очередь член-корреспондент Крымской академии наук, генеральный директор АНКО "Крымский центр творчества, науки и культуры" Владимир Сорокин подчеркнул, что Каролинский-писатель всегда пытается в своем творчестве вникнуть в суть проблем:Автор очень любит полуостров, добавил постоянный представитель Республики Крым при президенте, и ранее каждый год приезжал на Ливадийский форум в рамках фестиваля "Великое русское слово". Сейчас он тяжело болен.Гарри Каролинский (Гарри Давидович Табачник) — журналист Московского радио 1960-х — начала 1970-х годов. За время работы на радио "Маяк" успел взять интервью практически у всех известных людей СССР, среди которых были маршал Жуков, Юрий Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова, Илья Эренбург и т. д. В 1973 году покинул СССР и перебрался в Америку, где работал на радио. После разочарования в американской журналистике стал писателем. Множество его книг издано в России. В настоящее время 93-летний Гарри Каролинский живет в Нью-Йорке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, георгий мурадов, сша, литература, новости, культура, история