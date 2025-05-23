Киев удерживает в Сумах еще 34 мирных жителя Курской области
Киев удерживает еще 34 мирных жителя Курской области в Сумах – Москалькова
20:04 23.05.2025 (обновлено: 20:05 23.05.2025)
© Telegram-канал омбудсмена РФ Татьяны МоскальковойВозвращение мирных жителей Курской области в Россию из украинского плена
© Telegram-канал омбудсмена РФ Татьяны Москальковой
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. На Украине еще продолжают удерживаться 34 мирных жителя Курской области. Об этом после начала обмена военнопленными и гражданскими лицами между Москвой и Киевом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Мы не остановимся, пока не сделаем все возможное, чтобы вернуть каждого россиянина. С болью отмечаем, что по-прежнему в Сумах украинской стороной удерживается 34 человека", - написала она в Telegram-канале.
23 мая Минобороны сообщало, что Россия и Украина провели обмен военнопленными и гражданскими лицами в формате 390 на 390. На Родину вернулись 270 военнопленных и 120 гражданских лиц, в том числе мирные жители Курской области, захваченные ВСУ. Украинской стороне передали столько же пленных военных и гражданских лиц. Это стало первым этапом российско-украинских договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле 16 мая.
В настоящее время россияне находятся в Белоруссии. Там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Затем все российские военнослужащие и гражданские лица будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.
Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркивали в военном ведомстве.
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