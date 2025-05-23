https://crimea.ria.ru/20250523/kiev-uderzhivaet-v-sumakh-esche-34-mirnykh-zhitelya-kurskoy-oblasti-1146669341.html

Киев удерживает в Сумах еще 34 мирных жителя Курской области

Киев удерживает в Сумах еще 34 мирных жителя Курской области - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Киев удерживает в Сумах еще 34 мирных жителя Курской области

На Украине еще продолжают удерживаться 34 мирных жителя Курской области. Об этом после начала обмена военнопленными и гражданскими лицами между Москвой и Киевом РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T20:04

2025-05-23T20:04

2025-05-23T20:05

татьяна москалькова

россия

курская область

сумы

сумская область

украина

в мире

новости

обмен пленными

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. На Украине еще продолжают удерживаться 34 мирных жителя Курской области. Об этом после начала обмена военнопленными и гражданскими лицами между Москвой и Киевом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.23 мая Минобороны сообщало, что Россия и Украина провели обмен военнопленными и гражданскими лицами в формате 390 на 390. На Родину вернулись 270 военнопленных и 120 гражданских лиц, в том числе мирные жители Курской области, захваченные ВСУ. Украинской стороне передали столько же пленных военных и гражданских лиц. Это стало первым этапом российско-украинских договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле 16 мая.В настоящее время россияне находятся в Белоруссии. Там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Затем все российские военнослужащие и гражданские лица будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркивали в военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250523/kogda-rossiya-peredast-ukraine-dokumenty-ob-uregulirovanii---otvet-mid-1146668588.html

россия

курская область

сумы

сумская область

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна москалькова, россия, курская область, сумы, сумская область, украина, в мире, новости, обмен пленными