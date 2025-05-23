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Киев удерживает в Сумах еще 34 мирных жителя Курской области - РИА Новости Крым, 23.05.2025
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Киев удерживает в Сумах еще 34 мирных жителя Курской области
Киев удерживает в Сумах еще 34 мирных жителя Курской области - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Киев удерживает в Сумах еще 34 мирных жителя Курской области
На Украине еще продолжают удерживаться 34 мирных жителя Курской области. Об этом после начала обмена военнопленными и гражданскими лицами между Москвой и Киевом РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T20:04
2025-05-23T20:05
татьяна москалькова
россия
курская область
сумы
сумская область
украина
в мире
новости
обмен пленными
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. На Украине еще продолжают удерживаться 34 мирных жителя Курской области. Об этом после начала обмена военнопленными и гражданскими лицами между Москвой и Киевом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.23 мая Минобороны сообщало, что Россия и Украина провели обмен военнопленными и гражданскими лицами в формате 390 на 390. На Родину вернулись 270 военнопленных и 120 гражданских лиц, в том числе мирные жители Курской области, захваченные ВСУ. Украинской стороне передали столько же пленных военных и гражданских лиц. Это стало первым этапом российско-украинских договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле 16 мая.В настоящее время россияне находятся в Белоруссии. Там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Затем все российские военнослужащие и гражданские лица будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркивали в военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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курская область
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татьяна москалькова, россия, курская область, сумы, сумская область, украина, в мире, новости, обмен пленными
Киев удерживает в Сумах еще 34 мирных жителя Курской области

Киев удерживает еще 34 мирных жителя Курской области в Сумах – Москалькова

20:04 23.05.2025 (обновлено: 20:05 23.05.2025)
 
© Telegram-канал омбудсмена РФ Татьяны МоскальковойВозвращение мирных жителей Курской области в Россию из украинского плена
Возвращение мирных жителей Курской области в Россию из украинского плена
© Telegram-канал омбудсмена РФ Татьяны Москальковой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. На Украине еще продолжают удерживаться 34 мирных жителя Курской области. Об этом после начала обмена военнопленными и гражданскими лицами между Москвой и Киевом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Мы не остановимся, пока не сделаем все возможное, чтобы вернуть каждого россиянина. С болью отмечаем, что по-прежнему в Сумах украинской стороной удерживается 34 человека", - написала она в Telegram-канале.

23 мая Минобороны сообщало, что Россия и Украина провели обмен военнопленными и гражданскими лицами в формате 390 на 390. На Родину вернулись 270 военнопленных и 120 гражданских лиц, в том числе мирные жители Курской области, захваченные ВСУ. Украинской стороне передали столько же пленных военных и гражданских лиц. Это стало первым этапом российско-украинских договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле 16 мая.
В настоящее время россияне находятся в Белоруссии. Там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Затем все российские военнослужащие и гражданские лица будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.
Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркивали в военном ведомстве.
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Татьяна МоскальковаРоссияКурская областьСумыСумская областьУкраинаВ миреНовостиОбмен пленными
 
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Заголовок открываемого материала
20:16Атаки Киева на регионы России нацелены на срыв переговоров – МИД
20:04Киев удерживает в Сумах еще 34 мирных жителя Курской области
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