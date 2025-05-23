https://crimea.ria.ru/20250523/kanatnaya-doroga-na-ay-petri-zakryta-na-podem-1146657642.html

Канатная дорога на Ай-Петри закрыта на подъем

Канатная дорога на Ай-Петри закрыта на подъем - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Канатная дорога на Ай-Петри закрыта на подъем

Подъем на канатной дороге на вершину горы Ай-Петри в Крыму временно приостановили из-за неполадок на электролинии. Об этом сообщили в официальном... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T15:41

2025-05-23T15:41

2025-05-23T15:41

канатная дорога

канатная дорога на ай-петри

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Подъем на канатной дороге на вершину горы Ай-Петри в Крыму временно приостановили из-за неполадок на электролинии. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале горного тематического парка в пятницу.В пресс-службе горного тематического парка добавили, что в целях безопасности билеты на подъем 23 мая больше не продаются. Спуск будет осуществляться в режиме резервного питания. Между посадками на спуск для проверки безопасной эксплуатации возможны перерывы.С 17 апреля канатная дорога на вершину горы Ай-Петри в Крыму возобновила работу после зимнего перерыва. Уже через три дня на плато провели праздничное открытие сезона.Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские спасатели водрузили Знамя Победы на вершине Ай-ПетриДесять причин приехать в Крым летом Лето не за горами: чем займутся крымчане в теплое время года

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