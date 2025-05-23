https://crimea.ria.ru/20250523/fizkulturno-ozdorovitelnyy-kompleks-postroyat-v-bakhchisarae-1146620943.html
Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Бахчисарае
Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Бахчисарае - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Бахчисарае
Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса планируется начать в Бахчисарае в ближайшее время. Об этом сообщил глава администрации города... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T06:18
2025-05-23T06:18
2025-05-23T06:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса планируется начать в Бахчисарае в ближайшее время. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.По его словам, комплекс объединит залы для занятий борьбой, волейболом и баскетболом. В ближайшее время состоятся собрания с представителями всех ресурсоснабжающих организаций для подготовки к строительству. Возведение ФОКа начнется в ближайшее время, подчеркнул мэр города.Спорт в Крыму выходит на новый уровень. Планируется строительство новых объектов, открытие секций и увеличение числа тренерских ставок, сообщал накануне глава республики Сергей Аксенов. По его словам, изменения, в частности, грядут в Дворце водных видов спорта в Симферополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лед круглый год – в Керчи открыли дворец зимних видов спортаВ Крыму за деньги от национализации украинских олигархов построят ФОКФизкультурный комплекс в Судаке откроют до конца года
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Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Бахчисарае
В Бахчисарае построят физкультурно-оздоровительный комплекс - мэр
06:18 23.05.2025 (обновлено: 06:19 23.05.2025)