Рейтинг@Mail.ru
Финляндия проводит крупные военные учения у границ России - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250523/finlyandiya-provodit-voennye-ucheniya-u-granits-rossii-1146649648.html
Финляндия проводит крупные военные учения у границ России
Финляндия проводит крупные военные учения у границ России - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Финляндия проводит крупные военные учения у границ России
В Финляндии, вблизи российской границы, начались сухопутные учения. В маневрах принимают участие около пяти тысяч военнослужащих, включая военных из... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T11:34
2025-05-23T11:36
финляндия
нато
учения
россия
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/07/1128040582_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_8deb80a8b1ce52cfe22fa4564f041c2e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Финляндии, вблизи российской границы, начались сухопутные учения. В маневрах принимают участие около пяти тысяч военнослужащих, включая военных из Великобритании и США, пишет РИА Новости.Также вблизи российских границ в Финляндии начались сухопутные учения Lively Sabre 25. В них принимает участие 3,5 тысячи военнослужащих. ВМС Финляндии в свою очередь приступили к проведению маневров Narrow Waters в Архипелаговом море, Финском заливе и на южном побережье Финляндии."Сухопутные силы республики ранее сообщали, что учения Karelian Sword 25 под руководством Карельской бригады пройдут в Кюменлааксо с 23 мая по 1 июня", – пишет РИА Новости.Область Кюменлааксо располагается на юге Финляндии и граничит с Россией.Ранее политолог, журналист Юрий Светов высказал мнение, что войска Евросоюза могут участвовать в конфликте против России в тылу ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Западе назвали ключевого союзника США для стратегии на Черном мореИран утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с РоссиейВ России построены 49 кораблей различных классов за пять лет - Путин
финляндия
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/07/1128040582_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_ea3d4daec8aeade12783120ec0a4928d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
финляндия, нато, учения, россия, в мире, новости
Финляндия проводит крупные военные учения у границ России

В Финляндии стартовали сухопутные учения вблизи границ России с участием 5 тысяч военных

11:34 23.05.2025 (обновлено: 11:36 23.05.2025)
 
Вступление Финляндии в НАТО
Вступление Финляндии в НАТО
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Финляндии, вблизи российской границы, начались сухопутные учения. В маневрах принимают участие около пяти тысяч военнослужащих, включая военных из Великобритании и США, пишет РИА Новости.
"По данным сухопутных сил, в учениях задействуют более пяти тысяч военнослужащих, включая военных из Великобритании и США, а также около 700 единиц техники. В маневрах также будет участвовать подразделение боевых вертолетов сухопутных сил Великобритании", – сказано в сообщении.
Также вблизи российских границ в Финляндии начались сухопутные учения Lively Sabre 25. В них принимает участие 3,5 тысячи военнослужащих. ВМС Финляндии в свою очередь приступили к проведению маневров Narrow Waters в Архипелаговом море, Финском заливе и на южном побережье Финляндии.
"Сухопутные силы республики ранее сообщали, что учения Karelian Sword 25 под руководством Карельской бригады пройдут в Кюменлааксо с 23 мая по 1 июня", – пишет РИА Новости.
Область Кюменлааксо располагается на юге Финляндии и граничит с Россией.
Ранее политолог, журналист Юрий Светов высказал мнение, что войска Евросоюза могут участвовать в конфликте против России в тылу ВСУ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Западе назвали ключевого союзника США для стратегии на Черном море
Иран утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Россией
В России построены 49 кораблей различных классов за пять лет - Путин
 
ФинляндияНАТОУченияРоссияВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:31Предпринимательский бум в Крыму: число бизнесменов выросло в 1,6 раза
12:24Переговоры России и Украины: Лавров рассказал о проведении второго раунда
12:02Состояние морской воды и песка в Крыму и Севастополе в норме - Попова
12:01Льготная ипотека семьям с детьми и участникам СВО: Путин дал поручения
11:46Убийство за миллион: житель Кубани "заказал" своего тестя
11:34Финляндия проводит крупные военные учения у границ России
11:05Вам посылка: мошенники притворяются сотрудниками "Почты России"
10:42На ликвидацию разлива мазута в Керченском проливе выделили еще 7,5 млрд
10:34Первый летний рейс поезда "Таврия" Челябинск – Севастополь запущен
10:13Часть Южного берега Крыма обесточена
09:50На месте ЧП с танкерами в Керченском проливе завершены изыскания
09:34Жителя Ялты осудили за призыв к экстремизму
09:25В Евпатории громко – что происходит
09:14Тысячи тонн и сотни километров – как Крым и Кубань спасали от мазута
08:41Число поврежденных при ударе ВСУ квартир в липецком Ельце выросло до 30
08:12LADA влетела в большегруз на Кубани – погибли двое
08:04Воздушная тревога объявлена в Киеве и еще 6 регионах Украины
07:47112 украинских беспилотников сбиты над регионами России
07:34Атака на Крым: сбиты 22 дрона ВСУ
07:32Крымский астроном открыл новую комету
Лента новостейМолния