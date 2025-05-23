https://crimea.ria.ru/20250523/finlyandiya-provodit-voennye-ucheniya-u-granits-rossii-1146649648.html

Финляндия проводит крупные военные учения у границ России

Финляндия проводит крупные военные учения у границ России - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Финляндия проводит крупные военные учения у границ России

В Финляндии, вблизи российской границы, начались сухопутные учения. В маневрах принимают участие около пяти тысяч военнослужащих, включая военных из... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T11:34

2025-05-23T11:34

2025-05-23T11:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Финляндии, вблизи российской границы, начались сухопутные учения. В маневрах принимают участие около пяти тысяч военнослужащих, включая военных из Великобритании и США, пишет РИА Новости.Также вблизи российских границ в Финляндии начались сухопутные учения Lively Sabre 25. В них принимает участие 3,5 тысячи военнослужащих. ВМС Финляндии в свою очередь приступили к проведению маневров Narrow Waters в Архипелаговом море, Финском заливе и на южном побережье Финляндии."Сухопутные силы республики ранее сообщали, что учения Karelian Sword 25 под руководством Карельской бригады пройдут в Кюменлааксо с 23 мая по 1 июня", – пишет РИА Новости.Область Кюменлааксо располагается на юге Финляндии и граничит с Россией.Ранее политолог, журналист Юрий Светов высказал мнение, что войска Евросоюза могут участвовать в конфликте против России в тылу ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Западе назвали ключевого союзника США для стратегии на Черном мореИран утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с РоссиейВ России построены 49 кораблей различных классов за пять лет - Путин

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финляндия, нато, учения, россия, в мире, новости