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Финляндия проводит крупные военные учения у границ России
Финляндия проводит крупные военные учения у границ России - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Финляндия проводит крупные военные учения у границ России
В Финляндии, вблизи российской границы, начались сухопутные учения. В маневрах принимают участие около пяти тысяч военнослужащих, включая военных из... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T11:34
2025-05-23T11:34
2025-05-23T11:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Финляндии, вблизи российской границы, начались сухопутные учения. В маневрах принимают участие около пяти тысяч военнослужащих, включая военных из Великобритании и США, пишет РИА Новости.Также вблизи российских границ в Финляндии начались сухопутные учения Lively Sabre 25. В них принимает участие 3,5 тысячи военнослужащих. ВМС Финляндии в свою очередь приступили к проведению маневров Narrow Waters в Архипелаговом море, Финском заливе и на южном побережье Финляндии."Сухопутные силы республики ранее сообщали, что учения Karelian Sword 25 под руководством Карельской бригады пройдут в Кюменлааксо с 23 мая по 1 июня", – пишет РИА Новости.Область Кюменлааксо располагается на юге Финляндии и граничит с Россией.Ранее политолог, журналист Юрий Светов высказал мнение, что войска Евросоюза могут участвовать в конфликте против России в тылу ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Западе назвали ключевого союзника США для стратегии на Черном мореИран утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с РоссиейВ России построены 49 кораблей различных классов за пять лет - Путин
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РИА Новости Крым
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финляндия, нато, учения, россия, в мире, новости
Финляндия проводит крупные военные учения у границ России
В Финляндии стартовали сухопутные учения вблизи границ России с участием 5 тысяч военных
11:34 23.05.2025 (обновлено: 11:36 23.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Финляндии, вблизи российской границы, начались сухопутные учения. В маневрах принимают участие около пяти тысяч военнослужащих, включая военных из Великобритании и США, пишет РИА Новости.
"По данным сухопутных сил, в учениях задействуют более пяти тысяч военнослужащих, включая военных из Великобритании и США, а также около 700 единиц техники. В маневрах также будет участвовать подразделение боевых вертолетов сухопутных сил Великобритании", – сказано в сообщении.
Также вблизи российских границ в Финляндии начались сухопутные учения Lively Sabre 25. В них принимает участие 3,5 тысячи военнослужащих. ВМС Финляндии в свою очередь приступили к проведению маневров Narrow Waters в Архипелаговом море, Финском заливе и на южном побережье Финляндии.
"Сухопутные силы республики ранее сообщали, что учения Karelian Sword 25 под руководством Карельской бригады пройдут в Кюменлааксо с 23 мая по 1 июня", – пишет РИА Новости.
Область Кюменлааксо располагается на юге Финляндии и граничит с Россией.
Ранее политолог, журналист Юрий Светов высказал мнение, что войска Евросоюза могут участвовать в конфликте против России
в тылу ВСУ.
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