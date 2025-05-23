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Эклеры и мыльницы: новые опасные 3D-мины обезвреживают в приграничье - РИА Новости Крым, 23.05.2025
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Эклеры и мыльницы: новые опасные 3D-мины обезвреживают в приграничье
Эклеры и мыльницы: новые опасные 3D-мины обезвреживают в приграничье - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Эклеры и мыльницы: новые опасные 3D-мины обезвреживают в приграничье
Пиротехники обезвреживают новые кустарные 3D-мины на границе. Как сообщают в пятницу в пресс-службе МЧС России, взрывные устройства этого образца особенно... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T14:37
2025-05-23T14:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Пиротехники обезвреживают новые кустарные 3D-мины на границе. Как сообщают в пятницу в пресс-службе МЧС России, взрывные устройства этого образца особенно опасны.Уточняется, что из-за внешнего вида эти мины получили прозвища "эклеры" или "мыльницы". Враг устанавливает их дистанционно, с помощью беспилотников.С августа 2024 года специалисты обезвредили более 5,3 тыс. опасных предметов. Разминирование приграничных территорий продолжается, применяется роботизированная техника, добавили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два мирных жителя подорвались в машине на дороге в Брянской областиРебенок подорвался на мине "колокольчик" в жилом доме под Белгородом10-летний мальчик подорвался на мине ВСУ в Белгородской области
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новости, мины, безопасность, новости сво, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), граница
Эклеры и мыльницы: новые опасные 3D-мины обезвреживают в приграничье

Пиротехники обезвреживают в Курской области новые 3D-мины - МЧС

14:37 23.05.2025
 
© МЧС РоссииНовые опасные 3D-мины обезвреживают в приграничье
Новые опасные 3D-мины обезвреживают в приграничье
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Пиротехники обезвреживают новые кустарные 3D-мины на границе. Как сообщают в пятницу в пресс-службе МЧС России, взрывные устройства этого образца особенно опасны.
"Сводный пиротехнический отряд МЧС России все чаще находит на приграничных территориях боеприпасы нового типа. Мины, напечатанные на 3D-принтере, имеют пластиковый корпус и содержат около 30-40 граммов взрывчатки, срабатывают от нажатия. Все это делает их особенно опасными", - сказано в сообщении
Уточняется, что из-за внешнего вида эти мины получили прозвища "эклеры" или "мыльницы". Враг устанавливает их дистанционно, с помощью беспилотников.
"Мины небольшие, около 10 сантиметров в диаметре и почти незаметны на земле. Противник маскирует их, обклеивая травой и листьями", – цитирует пресс-служба командира группы разминирования с позывным "Белый".
С августа 2024 года специалисты обезвредили более 5,3 тыс. опасных предметов. Разминирование приграничных территорий продолжается, применяется роботизированная техника, добавили в ведомстве.
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