https://crimea.ria.ru/20250523/eklery-i-mylnitsy-novye-opasnye-3d-miny-obezvrezhivayut-v-prigraniche-1146655519.html

Эклеры и мыльницы: новые опасные 3D-мины обезвреживают в приграничье

Эклеры и мыльницы: новые опасные 3D-мины обезвреживают в приграничье - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Эклеры и мыльницы: новые опасные 3D-мины обезвреживают в приграничье

Пиротехники обезвреживают новые кустарные 3D-мины на границе. Как сообщают в пятницу в пресс-службе МЧС России, взрывные устройства этого образца особенно... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T14:37

2025-05-23T14:37

2025-05-23T14:37

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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

граница

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Пиротехники обезвреживают новые кустарные 3D-мины на границе. Как сообщают в пятницу в пресс-службе МЧС России, взрывные устройства этого образца особенно опасны.Уточняется, что из-за внешнего вида эти мины получили прозвища "эклеры" или "мыльницы". Враг устанавливает их дистанционно, с помощью беспилотников.С августа 2024 года специалисты обезвредили более 5,3 тыс. опасных предметов. Разминирование приграничных территорий продолжается, применяется роботизированная техника, добавили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два мирных жителя подорвались в машине на дороге в Брянской областиРебенок подорвался на мине "колокольчик" в жилом доме под Белгородом10-летний мальчик подорвался на мине ВСУ в Белгородской области

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мины, безопасность, новости сво, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), граница