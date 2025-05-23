https://crimea.ria.ru/20250523/ekipazh-razbivshegosya-v-orlovskoy-oblasti-vertoleta-mi-8-pogib-1146658215.html

Экипаж разбившегося в Орловской области вертолета Ми-8 погиб

Экипаж разбившегося в Орловской области вертолета Ми-8 погиб - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Экипаж разбившегося в Орловской области вертолета Ми-8 погиб

Экипаж разбившегося при выполнении планового полета вертолет Ми-8 погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского военного округа. РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T16:07

2025-05-23T16:07

2025-05-23T16:07

авиакатастрофа

вертолет

происшествия

орловская область

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Экипаж разбившегося при выполнении планового полета вертолет Ми-8 погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского военного округа.На место падения вертолета вылетела комиссия ВКС России.Как сообщалось, ЧП произошло в поле в Урицком районе. Губернатор региона Андрей Клычков подтвердил информацию о происшествии, заверив, что угроз для местных жителей нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

орловская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авиакатастрофа, вертолет, происшествия, орловская область, новости, россия