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Экипаж разбившегося в Орловской области вертолета Ми-8 погиб
Экипаж разбившегося в Орловской области вертолета Ми-8 погиб - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Экипаж разбившегося в Орловской области вертолета Ми-8 погиб
Экипаж разбившегося при выполнении планового полета вертолет Ми-8 погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского военного округа. РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T16:07
2025-05-23T16:07
2025-05-23T16:07
авиакатастрофа
вертолет
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Экипаж разбившегося при выполнении планового полета вертолет Ми-8 погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского военного округа.На место падения вертолета вылетела комиссия ВКС России.Как сообщалось, ЧП произошло в поле в Урицком районе. Губернатор региона Андрей Клычков подтвердил информацию о происшествии, заверив, что угроз для местных жителей нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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авиакатастрофа, вертолет, происшествия, орловская область, новости, россия
Экипаж разбившегося в Орловской области вертолета Ми-8 погиб
Экипаж разбившегося в Орловской области вертолета Ми-8 погиб