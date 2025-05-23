https://crimea.ria.ru/20250523/ekipazh-razbivshegosya-mi-8-uvel-vertolet-ot-zhilykh-domov-v-orlovskoy-oblasti-1146660679.html

Экипаж разбившегося МИ-8 увел вертолет от жилых домов в Орловской области

Экипаж разбившегося МИ-8 увел вертолет от жилых домов в Орловской области - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Экипаж разбившегося МИ-8 увел вертолет от жилых домов в Орловской области

Экипаж разбившегося в Орловской области Ми-8 ценой собственных жизней увел падающий вертолет от жилых домов. Об сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T17:17

2025-05-23T17:17

2025-05-23T17:17

андрей клычков

вертолет

министерство обороны рф

авиакатастрофа

орловская область

происшествия

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Экипаж разбившегося в Орловской области Ми-8 ценой собственных жизней увел падающий вертолет от жилых домов. Об сообщил губернатор региона Андрей Клычков.ЧП произошло в пятницу днем. В Орловской области разбился вертолет Вооруженных сил России. Как позже стало известно, крушение произошло из-за технической неисправности.По информации губернатора, в результате ЧП жители Урицкого района не пострадали, разрушений нет. В настоящее время какие-либо угрозы отсутствуют, ситуация под контролем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

орловская область

россия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клычков, вертолет, министерство обороны рф, авиакатастрофа, орловская область, происшествия, россия, новости