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Экипаж разбившегося МИ-8 увел вертолет от жилых домов в Орловской области - РИА Новости Крым, 23.05.2025
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Экипаж разбившегося МИ-8 увел вертолет от жилых домов в Орловской области
Экипаж разбившегося МИ-8 увел вертолет от жилых домов в Орловской области - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Экипаж разбившегося МИ-8 увел вертолет от жилых домов в Орловской области
Экипаж разбившегося в Орловской области Ми-8 ценой собственных жизней увел падающий вертолет от жилых домов. Об сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T17:17
2025-05-23T17:17
андрей клычков
вертолет
министерство обороны рф
авиакатастрофа
орловская область
происшествия
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Экипаж разбившегося в Орловской области Ми-8 ценой собственных жизней увел падающий вертолет от жилых домов. Об сообщил губернатор региона Андрей Клычков.ЧП произошло в пятницу днем. В Орловской области разбился вертолет Вооруженных сил России. Как позже стало известно, крушение произошло из-за технической неисправности.По информации губернатора, в результате ЧП жители Урицкого района не пострадали, разрушений нет. В настоящее время какие-либо угрозы отсутствуют, ситуация под контролем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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андрей клычков, вертолет, министерство обороны рф, авиакатастрофа, орловская область, происшествия, россия, новости
Экипаж разбившегося МИ-8 увел вертолет от жилых домов в Орловской области

Экипаж разбившегося МИ-8 пожертвовал собой и увел вертолет от домов в Орловской области

17:17 23.05.2025
 
© РИА НовостиМногоцелевой вертолет Ми-8
Многоцелевой вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Экипаж разбившегося в Орловской области Ми-8 ценой собственных жизней увел падающий вертолет от жилых домов. Об сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
ЧП произошло в пятницу днем. В Орловской области разбился вертолет Вооруженных сил России. Как позже стало известно, крушение произошло из-за технической неисправности.

"Экипаж ценой собственных жизней увел падающий вертолет от жилых домов. Их героизм не будет забыт. Это случилось в безлюдной местности на расстоянии 1,5 километра от Нарышкино", – написал в Telegram-канале Клычков

По информации губернатора, в результате ЧП жители Урицкого района не пострадали, разрушений нет. В настоящее время какие-либо угрозы отсутствуют, ситуация под контролем.
"Место происшествия оцеплено, ведутся необходимые проверки. На территории района работает оперативный штаб по устранению последствий происшествия", – заверил губернатор Клычков.
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Андрей КлычковВертолетМинистерство обороны РФАвиакатастрофаОрловская областьПроисшествияРоссияНовости
 
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