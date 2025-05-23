https://crimea.ria.ru/20250523/dorogu-v-kazachey-bukhte-sevastopolya-budut-stroit-v-tri-etapa-1146670249.html

Дорогу в Казачьей бухте Севастополя будут строить в три этапа

Дорогу в Казачьей бухте Севастополя будут строить в три этапа - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Дорогу в Казачьей бухте Севастополя будут строить в три этапа

Дорогу в Казачьей бухте Севастополя будут строить в три этапа. Об этом на встрече с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T21:28

2025-05-23T21:28

2025-05-23T21:31

севастополь

михаил развожаев

ирек файзуллин

ремонт и строительство дорог в крыму

логистика

благоустройство

городская среда

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Дорогу в Казачьей бухте Севастополя будут строить в три этапа. Об этом на встрече с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что проектная документация уже разработана. Проект – дорогостоящий, и сейчас власти определяют источник финансирования.Губернатор подчеркнул, что завершение строительства этой дороги разгрузит дорожные сети города и обеспечит комфортный доступ к одному из важнейших районов.Ранее сообщалось, что в Севастополе с 12 мая и до конца августа перекрыта улица Корчагина в связи со строительством проспекта Античный. Подрядчик заменит инженерные коммуникации и дорожное покрытие, установит новые дорожные знаки и нанесет разметку. Для личного и общественного транспорта будет организован временный объездной путь вдоль парковки Дворца культуры рыбаков с соответствующей разметкой и знаками.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобусы в приоритете: что изменится на дорогах СимферополяВ Севастополе запустят дополнительные вечерние транспортные маршрутыВ Балаклаве на год закрывают часть дороги на площади 1-го Мая

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2025

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