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Дорогу в Казачьей бухте Севастополя будут строить в три этапа - РИА Новости Крым, 23.05.2025
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Дорогу в Казачьей бухте Севастополя будут строить в три этапа
Дорогу в Казачьей бухте Севастополя будут строить в три этапа - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Дорогу в Казачьей бухте Севастополя будут строить в три этапа
Дорогу в Казачьей бухте Севастополя будут строить в три этапа. Об этом на встрече с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T21:28
2025-05-23T21:31
севастополь
михаил развожаев
ирек файзуллин
ремонт и строительство дорог в крыму
логистика
благоустройство
городская среда
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Дорогу в Казачьей бухте Севастополя будут строить в три этапа. Об этом на встрече с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что проектная документация уже разработана. Проект – дорогостоящий, и сейчас власти определяют источник финансирования.Губернатор подчеркнул, что завершение строительства этой дороги разгрузит дорожные сети города и обеспечит комфортный доступ к одному из важнейших районов.Ранее сообщалось, что в Севастополе с 12 мая и до конца августа перекрыта улица Корчагина в связи со строительством проспекта Античный. Подрядчик заменит инженерные коммуникации и дорожное покрытие, установит новые дорожные знаки и нанесет разметку. Для личного и общественного транспорта будет организован временный объездной путь вдоль парковки Дворца культуры рыбаков с соответствующей разметкой и знаками.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобусы в приоритете: что изменится на дорогах СимферополяВ Севастополе запустят дополнительные вечерние транспортные маршрутыВ Балаклаве на год закрывают часть дороги на площади 1-го Мая
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, ирек файзуллин, ремонт и строительство дорог в крыму, логистика, благоустройство, городская среда, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), новости севастополя
Дорогу в Казачьей бухте Севастополя будут строить в три этапа

Развожаев доложил главе Минстроя РФ о строительстве дороги в Казачьей бухте Севастополя

21:28 23.05.2025 (обновлено: 21:31 23.05.2025)
 
Дорожные работы
Дорожные работы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Дорогу в Казачьей бухте Севастополя будут строить в три этапа. Об этом на встрече с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Он отметил, что проектная документация уже разработана. Проект – дорогостоящий, и сейчас власти определяют источник финансирования.
"Проект дорогой, поэтому принято решение о проведении работ в три этапа. Первым этапом планируется соединить микрорайон "Казачья бухта" с Фиолентовским шоссе в районе улицы Дорической. Второй этап включает устройство двухуровневой развязки на пересечении улицы Правды и Казачинского шоссе. Третий этап предусматривает реконструкцию улицы Казачьей", - написал Развожаев в Telegram.
Губернатор подчеркнул, что завершение строительства этой дороги разгрузит дорожные сети города и обеспечит комфортный доступ к одному из важнейших районов.
Ранее сообщалось, что в Севастополе с 12 мая и до конца августа перекрыта улица Корчагина в связи со строительством проспекта Античный. Подрядчик заменит инженерные коммуникации и дорожное покрытие, установит новые дорожные знаки и нанесет разметку. Для личного и общественного транспорта будет организован временный объездной путь вдоль парковки Дворца культуры рыбаков с соответствующей разметкой и знаками.
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СевастопольМихаил РазвожаевИрек ФайзуллинРемонт и строительство дорог в КрымуЛогистикаБлагоустройствоГородская средаМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Росссии (Минстрой РФ)Новости Севастополя
 
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