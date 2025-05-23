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Число поврежденных при ударе ВСУ квартир в липецком Ельце выросло до 30
Число поврежденных при ударе ВСУ квартир в липецком Ельце выросло до 30 - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Число поврежденных при ударе ВСУ квартир в липецком Ельце выросло до 30
Количество поврежденных квартир при ударе БПЛА в поселке ТЭЦ в городе Елец Липецкой области выросло до 30, они завалены осколками, обошлось без пострадавших,... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T08:41
2025-05-23T08:41
2025-05-23T08:42
липецкая область
игорь артамонов
елец
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обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Количество поврежденных квартир при ударе БПЛА в поселке ТЭЦ в городе Елец Липецкой области выросло до 30, они завалены осколками, обошлось без пострадавших, сообщили в правительстве региона.Ночью губернатор Игорь Артамонов сообщал, что над Ельцом подавлены беспилотники, обломки упали в промзоне и вызвали возгорание, людей эвакуировали. Позже он добавил, что из-за падения беспилотника и пожара в промзоне пострадали восемь человек, им оказывают медпомощь. Кроме того, по его словам, обломки БПЛА упали на крышу жилого дома, жильцы были оперативно эвакуированы, пострадавших нет, здание не разрушено. На месте работают взрывотехники и экстренные службы.По словам властей, местные жители отказались ехать в пункт временного размещения.Ранее власти сообщали, что при падении обломков БПЛА в поселке ТЭЦ повреждено 20 квартир. Губернатор заверил, что власти помогут с восстановлением здания, пострадавшим окажут всю необходимую помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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липецкая область, игорь артамонов, елец, новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Число поврежденных при ударе ВСУ квартир в липецком Ельце выросло до 30
Число поврежденных при ударе ВСУ квартир в липецком Ельце выросло до 30 - власти
08:41 23.05.2025 (обновлено: 08:42 23.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Количество поврежденных квартир при ударе БПЛА в поселке ТЭЦ в городе Елец Липецкой области выросло до 30, они завалены осколками, обошлось без пострадавших, сообщили в правительстве региона.
Ночью губернатор Игорь Артамонов сообщал, что над Ельцом подавлены беспилотники, обломки упали в промзоне и вызвали возгорание, людей эвакуировали. Позже он добавил, что из-за падения беспилотника и пожара в промзоне пострадали восемь человек, им оказывают медпомощь. Кроме того, по его словам, обломки БПЛА упали на крышу жилого дома, жильцы были оперативно эвакуированы, пострадавших нет, здание не разрушено. На месте работают взрывотехники и экстренные службы.
"Обломки БПЛА в Ельце повредили порядка 30 квартир в поселке ТЭЦ. Они завалены осколками, пострадавших нет", — сообщили в Telegram-канале правительства Липецкой области.
По словам властей, местные жители отказались ехать в пункт временного размещения.
Ранее власти сообщали, что при падении обломков БПЛА в поселке ТЭЦ повреждено 20 квартир. Губернатор заверил, что власти помогут с восстановлением здания, пострадавшим окажут всю необходимую помощь.
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