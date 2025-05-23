https://crimea.ria.ru/20250523/byvshie-siloviki-smogut-sami-vybirat-sposob-polucheniya-pensiy-1146660439.html

Бывшие силовики смогут сами выбирать способ получения пенсий

Бывшие силовики смогут сами выбирать способ получения пенсий - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Бывшие силовики смогут сами выбирать способ получения пенсий

Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет механизм выплаты пенсий бывшим сотрудникам силовых ведомств. Документ опубликован на... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T17:26

2025-05-23T17:26

2025-05-23T17:07

россия

владимир путин (политик)

изменения в пенсионном законодательстве россии

пенсия

новости

закон и право

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет механизм выплаты пенсий бывшим сотрудникам силовых ведомств. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Новый закон распространяется на бывших сотрудников МВД, Государственной противопожарной службы, УФСИН, Росгвардии, военнослужащих и судебных приставов. Основная цель изменений – сделать процесс получения пенсий более гибким и удобным для самих пенсионеров.Дополнительно закон предусматривает возможность получения пенсии через "Почту России".Ранее сообщалось, что с 1 августа текущего года будет повышена пенсия работающим пенсионерам на те баллы, которые они получили за предыдущий 2024 год. Пенсионеры могут получить до 3 баллов ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент). Выплаты для военных пенсионеров повысят на 4,5 процента с октября 2025 года.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что Россия перейдет с 2026 года на двухэтапную индексацию страховых пенсий. По его словам, кабмин утвердил стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Среди основных задач – повышение пенсионного обеспечения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кому в России повысят пенсии в августеВ Севастополе ввели пожизненные ежемесячные выплаты для участников ВОВМуниципальные служащие в приграничье будут получать выплаты по ранению

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), изменения в пенсионном законодательстве россии, пенсия, новости, закон и право, общество