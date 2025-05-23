Бывшие силовики смогут сами выбирать способ получения пенсий
Путин подписал закон о новом порядке выплаты пенсий для бывших силовиков
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТабличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации на улице Шаболовка в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет механизм выплаты пенсий бывшим сотрудникам силовых ведомств. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Новый закон распространяется на бывших сотрудников МВД, Государственной противопожарной службы, УФСИН, Росгвардии, военнослужащих и судебных приставов. Основная цель изменений – сделать процесс получения пенсий более гибким и удобным для самих пенсионеров.
Согласно документу, пенсионные органы теперь смогут сами определять способ перечисления выплат: через Федеральное казначейство или Сбербанк России. При этом пенсионер сохраняет за собой право выбирать, куда именно должны поступать средства – на банковский счет, вклад или карту.
Дополнительно закон предусматривает возможность получения пенсии через "Почту России".
Ранее сообщалось, что с 1 августа текущего года будет повышена пенсия работающим пенсионерам на те баллы, которые они получили за предыдущий 2024 год. Пенсионеры могут получить до 3 баллов ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент). Выплаты для военных пенсионеров повысят на 4,5 процента с октября 2025 года.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что Россия перейдет с 2026 года на двухэтапную индексацию страховых пенсий. По его словам, кабмин утвердил стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Среди основных задач – повышение пенсионного обеспечения.
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