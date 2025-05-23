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Атаки Киева на регионы России нацелены на срыв переговоров – МИД - РИА Новости Крым, 23.05.2025
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Атаки Киева на регионы России нацелены на срыв переговоров – МИД
Атаки Киева на регионы России нацелены на срыв переговоров – МИД - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Атаки Киева на регионы России нацелены на срыв переговоров – МИД
Предпринятые киевским режимом террористические атаки на российские регионы нацелены на срыв возобновившихся при содействии США прямых переговоров об... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T20:16
2025-05-23T20:16
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Предпринятые киевским режимом террористические атаки на российские регионы нацелены на срыв возобновившихся при содействии США прямых переговоров об урегулировании конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД России.Как указали в ведомстве, в русло взятого украинской "партией войны" курса вписываются и нарушения неукоснительно соблюдавшихся Россией так называемого "энергетического" и пасхального перемирий, а также объявленного Москвой режима прекращения огня в дни празднования 80-летия Великой Победы.В дипведомстве также подчеркнули неизменность принципиальной приверженности Москвы конструктивному поиску путей мирного урегулирования через диалог.В Минобороны РФ в пятницу сообщили, что российские силы ПВО с 20 по 23 мая уничтожили 1177 украинских беспилотников, из них более половины - вне зоны спецоперации.В МИД России уточнили, что ВСУ совершили 788 налетов беспилотников и ракет на территорию РФ вне зоны спецоперации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:8 человек пострадали при падении дрона и пожаре в промзоне ЕльцаВ Льгове выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУВСУ ударили из HIMARS по Пантелеймоновке в ДНР: ранены 8 человек
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министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, переговоры, политика, внешняя политика, новости, украина
Атаки Киева на регионы России нацелены на срыв переговоров – МИД

Атаками на регионы России киевский режим пытается сорвать прямые переговоры – МИД РФ

20:16 23.05.2025
 
© Telegram-канал главы ДНР Дениса ПушилинаПоследствия атаки ВСУ на ДНР
Последствия атаки ВСУ на ДНР
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Предпринятые киевским режимом террористические атаки на российские регионы нацелены на срыв возобновившихся при содействии США прямых переговоров об урегулировании конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД России.
"Очередные варварские террористические акции киевского режима предприняты в попытке сорвать возобновившийся при содействии администрации США процесс прямых российско-украинских переговоров, направленных на окончательное урегулирование конфликта, не допустить реализацию согласованных в Стамбуле 16 мая первых договоренностей, включающих масштабный обмен военнопленными", - говорится в документе.
Как указали в ведомстве, в русло взятого украинской "партией войны" курса вписываются и нарушения неукоснительно соблюдавшихся Россией так называемого "энергетического" и пасхального перемирий, а также объявленного Москвой режима прекращения огня в дни празднования 80-летия Великой Победы.
В МИД РФ отметили, что Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны киевского режима. Но в отличие от украинской стороны в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса.
В дипведомстве также подчеркнули неизменность принципиальной приверженности Москвы конструктивному поиску путей мирного урегулирования через диалог.
В Минобороны РФ в пятницу сообщили, что российские силы ПВО с 20 по 23 мая уничтожили 1177 украинских беспилотников, из них более половины - вне зоны спецоперации.
В МИД России уточнили, что ВСУ совершили 788 налетов беспилотников и ракет на территорию РФ вне зоны спецоперации.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияПереговорыПолитикаВнешняя политикаНовостиУкраина
 
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