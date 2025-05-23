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Атаки Киева на регионы России нацелены на срыв переговоров – МИД

Атаки Киева на регионы России нацелены на срыв переговоров – МИД - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Атаки Киева на регионы России нацелены на срыв переговоров – МИД

Предпринятые киевским режимом террористические атаки на российские регионы нацелены на срыв возобновившихся при содействии США прямых переговоров об... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T20:16

2025-05-23T20:16

2025-05-23T20:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Предпринятые киевским режимом террористические атаки на российские регионы нацелены на срыв возобновившихся при содействии США прямых переговоров об урегулировании конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД России.Как указали в ведомстве, в русло взятого украинской "партией войны" курса вписываются и нарушения неукоснительно соблюдавшихся Россией так называемого "энергетического" и пасхального перемирий, а также объявленного Москвой режима прекращения огня в дни празднования 80-летия Великой Победы.В дипведомстве также подчеркнули неизменность принципиальной приверженности Москвы конструктивному поиску путей мирного урегулирования через диалог.В Минобороны РФ в пятницу сообщили, что российские силы ПВО с 20 по 23 мая уничтожили 1177 украинских беспилотников, из них более половины - вне зоны спецоперации.В МИД России уточнили, что ВСУ совершили 788 налетов беспилотников и ракет на территорию РФ вне зоны спецоперации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:8 человек пострадали при падении дрона и пожаре в промзоне ЕльцаВ Льгове выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУВСУ ударили из HIMARS по Пантелеймоновке в ДНР: ранены 8 человек

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министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, переговоры, политика, внешняя политика, новости, украина