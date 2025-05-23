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Армия России уничтожила почти 9 тысяч боевиков ВСУ на всех фронтах

Армия России уничтожила почти 9 тысяч боевиков ВСУ на всех фронтах - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Армия России уничтожила почти 9 тысяч боевиков ВСУ на всех фронтах

В течение недели российские военные уничтожили 8905 боевиков ВСУ на всех направлениях спецоперации, сообщает в пятницу Минобороны России. РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T14:11

2025-05-23T14:11

2025-05-23T14:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В течение недели российские военные уничтожили 8905 боевиков ВСУ на всех направлениях спецоперации, сообщает в пятницу Минобороны России.В зоне ответственности группировки войск "Север" недельные потери противника составили свыше 1180 солдат, пять танков, 14 боевых бронированных машин и 67 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.В результате решительных действий группы "Запад" разбиты свыше 1585 боевиков ВСУ, три танка, 13 боевых бронированных машин, 65 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 1665 человек, два танка, 24 боевые бронированные машины, 29 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства, 13 станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов.Подразделения "Центра" разбили свыше 2875 боевиков, танк, 42 боевые бронированные машины, 39 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.Группировка войск "Восток" ликвидировала более 1185 неонацистов, два танка и 21 боевую бронированную машину, 36 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие "Днепра" уничтожили более 415 боевиков ВСУ, танк, пять боевых бронированных машин и 30 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и 10 складов боеприпасов.В период с 17 по 23 мая сдались в плен 46 украинских военных. Российские средства ПВО за неделю сбили 30 американских управляемых авиационных бомб JDAM и 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 1548 беспилотника самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 58 984 беспилотных летательных аппарата, 607 зенитных ракетных комплексов, 23 487 танков и других боевых бронированных машин, 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня, 25 195 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 831 единица специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:12 групповых ударов нанесли ВС РФ по военным объектам УкраиныПВО уничтожила 1177 беспилотников за три дняНовости СВО: в Минобороны озвучили жуткие цифры потерь ВСУ

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