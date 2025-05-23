https://crimea.ria.ru/20250523/armiya-rossii-unichtozhila-pochti-9-tysyach-boevikov-vsu-na-vsekh-frontakh-1146655009.html
Армия России уничтожила почти 9 тысяч боевиков ВСУ на всех фронтах
Армия России уничтожила почти 9 тысяч боевиков ВСУ на всех фронтах - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Армия России уничтожила почти 9 тысяч боевиков ВСУ на всех фронтах
В течение недели российские военные уничтожили 8905 боевиков ВСУ на всех направлениях спецоперации, сообщает в пятницу Минобороны России. РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T14:11
2025-05-23T14:11
2025-05-23T14:11
новости
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0e/1141067732_0:184:2988:1865_1920x0_80_0_0_bb9a8b8e4e26ca73956b38504e29603f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В течение недели российские военные уничтожили 8905 боевиков ВСУ на всех направлениях спецоперации, сообщает в пятницу Минобороны России.В зоне ответственности группировки войск "Север" недельные потери противника составили свыше 1180 солдат, пять танков, 14 боевых бронированных машин и 67 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.В результате решительных действий группы "Запад" разбиты свыше 1585 боевиков ВСУ, три танка, 13 боевых бронированных машин, 65 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 1665 человек, два танка, 24 боевые бронированные машины, 29 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства, 13 станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов.Подразделения "Центра" разбили свыше 2875 боевиков, танк, 42 боевые бронированные машины, 39 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.Группировка войск "Восток" ликвидировала более 1185 неонацистов, два танка и 21 боевую бронированную машину, 36 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие "Днепра" уничтожили более 415 боевиков ВСУ, танк, пять боевых бронированных машин и 30 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и 10 складов боеприпасов.В период с 17 по 23 мая сдались в плен 46 украинских военных. Российские средства ПВО за неделю сбили 30 американских управляемых авиационных бомб JDAM и 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 1548 беспилотника самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 58 984 беспилотных летательных аппарата, 607 зенитных ракетных комплексов, 23 487 танков и других боевых бронированных машин, 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня, 25 195 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 831 единица специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:12 групповых ударов нанесли ВС РФ по военным объектам УкраиныПВО уничтожила 1177 беспилотников за три дняНовости СВО: в Минобороны озвучили жуткие цифры потерь ВСУ
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0e/1141067732_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_27515628a5444afbe38b08e684421833.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, россия, инфографика
Армия России уничтожила почти 9 тысяч боевиков ВСУ на всех фронтах
Минобороны: почти 9 тысяч боевиков ВСУ уничтожены за неделю подразделениями ВС РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В течение недели российские военные уничтожили 8905 боевиков ВСУ на всех направлениях спецоперации, сообщает в пятницу Минобороны России.
В зоне ответственности группировки войск "Север" недельные потери противника составили свыше 1180 солдат, пять танков, 14 боевых бронированных машин и 67 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
В результате решительных действий группы "Запад" разбиты свыше 1585 боевиков ВСУ, три танка, 13 боевых бронированных машин, 65 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 1665 человек, два танка, 24 боевые бронированные машины, 29 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства, 13 станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов.
Подразделения "Центра" разбили свыше 2875 боевиков, танк, 42 боевые бронированные машины, 39 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.
Группировка войск "Восток" ликвидировала более 1185 неонацистов, два танка и 21 боевую бронированную машину, 36 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы.
Военнослужащие "Днепра" уничтожили более 415 боевиков ВСУ, танк, пять боевых бронированных машин и 30 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и 10 складов боеприпасов.
В период с 17 по 23 мая сдались в плен 46 украинских военных. Российские средства ПВО за неделю сбили 30 американских управляемых авиационных бомб JDAM и 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 1548 беспилотника самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 58 984 беспилотных летательных аппарата, 607 зенитных ракетных комплексов, 23 487 танков и других боевых бронированных машин, 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня, 25 195 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 831 единица специальной военной автомобильной техники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: