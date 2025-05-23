https://crimea.ria.ru/20250523/armiya-rf-osvobodili-naselennyy-punkt-radkovka-v-kharkovskoy-oblasti-1146652936.html
Армия РФ освободила населенный пункт Радьковка в Харьковской области
Армия РФ освободила населенный пункт Радьковка в Харьковской области - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Армия РФ освободила населенный пункт Радьковка в Харьковской области
Российские войска освободили Радьковку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу. РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T13:11
2025-05-23T13:11
2025-05-23T13:18
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
харьковская область
министерство обороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1d/1139962809_0:0:3100:1743_1920x0_80_0_0_43f7cc87773091404128a00dec647b57.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Российские войска освободили Радьковку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу.22 мая подразделения российской армии освободили населенный пункт Новая Полтавка в Донбассе. В понедельник стало известно об освобождении российской армией населенного пункта Марьино в Сумской области, а также Новооленовки в Донбассе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный укрепрайон и логистический узел: Россия освободила Богатырь в ДНРАрмия России освободила еще один населенный пункт в ДонбассеРоссийская армия освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР
харьковская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1d/1139962809_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_1cbc8e5b9cfc5bd1970a67b92a5eed22.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), харьковская область, министерство обороны рф, новости
Армия РФ освободила населенный пункт Радьковка в Харьковской области
Армия РФ освободила населенный пункт Радьковка в Харьковской области - Минобороны
13:11 23.05.2025 (обновлено: 13:18 23.05.2025)