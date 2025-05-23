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Армия РФ освободила населенный пункт Радьковка в Харьковской области - РИА Новости Крым, 23.05.2025
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Армия РФ освободила населенный пункт Радьковка в Харьковской области
Армия РФ освободила населенный пункт Радьковка в Харьковской области - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Армия РФ освободила населенный пункт Радьковка в Харьковской области
Российские войска освободили Радьковку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу. РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T13:11
2025-05-23T13:18
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Российские войска освободили Радьковку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу.22 мая подразделения российской армии освободили населенный пункт Новая Полтавка в Донбассе. В понедельник стало известно об освобождении российской армией населенного пункта Марьино в Сумской области, а также Новооленовки в Донбассе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный укрепрайон и логистический узел: Россия освободила Богатырь в ДНРАрмия России освободила еще один населенный пункт в ДонбассеРоссийская армия освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР
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новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), харьковская область, министерство обороны рф, новости
Армия РФ освободила населенный пункт Радьковка в Харьковской области

Армия РФ освободила населенный пункт Радьковка в Харьковской области - Минобороны

13:11 23.05.2025 (обновлено: 13:18 23.05.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Российские войска освободили Радьковку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Радьковка Харьковской области ", – говорится в сводке военного ведомства.
22 мая подразделения российской армии освободили населенный пункт Новая Полтавка в Донбассе. В понедельник стало известно об освобождении российской армией населенного пункта Марьино в Сумской области, а также Новооленовки в Донбассе.
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