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Армия РФ освободила населенный пункт Радьковка в Харьковской области

Армия РФ освободила населенный пункт Радьковка в Харьковской области - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Армия РФ освободила населенный пункт Радьковка в Харьковской области

Российские войска освободили Радьковку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу. РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T13:11

2025-05-23T13:11

2025-05-23T13:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Российские войска освободили Радьковку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу.22 мая подразделения российской армии освободили населенный пункт Новая Полтавка в Донбассе. В понедельник стало известно об освобождении российской армией населенного пункта Марьино в Сумской области, а также Новооленовки в Донбассе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный укрепрайон и логистический узел: Россия освободила Богатырь в ДНРАрмия России освободила еще один населенный пункт в ДонбассеРоссийская армия освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), харьковская область, министерство обороны рф, новости