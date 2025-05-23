https://crimea.ria.ru/20250523/8-chelovek-postradali-pri-padenii-drona-i-pozhare-v-promzone-eltsa-1146643572.html

8 человек пострадали при падении дрона и пожаре в промзоне Ельца

8 человек пострадали при падении дрона и пожаре в промзоне Ельца - РИА Новости Крым, 23.05.2025

8 человек пострадали при падении дрона и пожаре в промзоне Ельца

Восемь человек пострадали из-за падения БПЛА и последовавшего за ним пожара в промышленной зоне Ельца Липецкой области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T05:07

2025-05-23T05:07

2025-05-23T05:11

липецкая область

игорь артамонов

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

пожар

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Восемь человек пострадали из-за падения БПЛА и последовавшего за ним пожара в промышленной зоне Ельца Липецкой области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.Обломки БПЛА, уточнил Артамонов, упали на крышу жилого дома. Жильцов оперативно эвакуировали, пострадавших нет, здание не разрушено. На месте работают взрывотехники и экстренные службы.Губернатор предупредил, что над городом продолжают работать системы радиоэлектронной борьбы и ПВО. Он призвал оставаться в безопасных местах и не подходить к окнам.В последние дни украинские боевики усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе и по столице. В четверг минобороны сообщило, что ПВО уничтожила 159 БПЛА ВСУ над территорией страны. Как отмечалось, 22 беспилотника были сбиты над московским регионом, 53 — над Курской областью, 54 — над Орловской, 13 — над Тульской. Кроме того, шесть дронов были нейтрализованы над территорией Брянской области, по четыре — над Тверской и Рязанской, два — над Калужской и один над Белгородской.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250523/v-lgove-vyroslo-chislo-postradavshikh-pri-raketnom-udare-vsu-1146643309.html

липецкая область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецкая область, игорь артамонов, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), пожар, происшествия, новости