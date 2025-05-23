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8 человек пострадали при падении дрона и пожаре в промзоне Ельца - РИА Новости Крым, 23.05.2025
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8 человек пострадали при падении дрона и пожаре в промзоне Ельца
8 человек пострадали при падении дрона и пожаре в промзоне Ельца - РИА Новости Крым, 23.05.2025
8 человек пострадали при падении дрона и пожаре в промзоне Ельца
Восемь человек пострадали из-за падения БПЛА и последовавшего за ним пожара в промышленной зоне Ельца Липецкой области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T05:07
2025-05-23T05:11
липецкая область
игорь артамонов
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Восемь человек пострадали из-за падения БПЛА и последовавшего за ним пожара в промышленной зоне Ельца Липецкой области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.Обломки БПЛА, уточнил Артамонов, упали на крышу жилого дома. Жильцов оперативно эвакуировали, пострадавших нет, здание не разрушено. На месте работают взрывотехники и экстренные службы.Губернатор предупредил, что над городом продолжают работать системы радиоэлектронной борьбы и ПВО. Он призвал оставаться в безопасных местах и не подходить к окнам.В последние дни украинские боевики усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе и по столице. В четверг минобороны сообщило, что ПВО уничтожила 159 БПЛА ВСУ над территорией страны. Как отмечалось, 22 беспилотника были сбиты над московским регионом, 53 — над Курской областью, 54 — над Орловской, 13 — над Тульской. Кроме того, шесть дронов были нейтрализованы над территорией Брянской области, по четыре — над Тверской и Рязанской, два — над Калужской и один над Белгородской.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250523/v-lgove-vyroslo-chislo-postradavshikh-pri-raketnom-udare-vsu-1146643309.html
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липецкая область, игорь артамонов, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), пожар, происшествия, новости
8 человек пострадали при падении дрона и пожаре в промзоне Ельца

8 человек пострадали при падении обломков дрона и пожаре в промзоне Ельца

05:07 23.05.2025 (обновлено: 05:11 23.05.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Восемь человек пострадали из-за падения БПЛА и последовавшего за ним пожара в промышленной зоне Ельца Липецкой области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

"В результате падения БПЛА и последовавшего пожара в промышленной зоне Ельца пострадали восемь человек. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь", — написал он.

Обломки БПЛА, уточнил Артамонов, упали на крышу жилого дома. Жильцов оперативно эвакуировали, пострадавших нет, здание не разрушено. На месте работают взрывотехники и экстренные службы.
Губернатор предупредил, что над городом продолжают работать системы радиоэлектронной борьбы и ПВО. Он призвал оставаться в безопасных местах и не подходить к окнам.
В последние дни украинские боевики усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе и по столице. В четверг минобороны сообщило, что ПВО уничтожила 159 БПЛА ВСУ над территорией страны. Как отмечалось, 22 беспилотника были сбиты над московским регионом, 53 — над Курской областью, 54 — над Орловской, 13 — над Тульской. Кроме того, шесть дронов были нейтрализованы над территорией Брянской области, по четыре — над Тверской и Рязанской, два — над Калужской и один над Белгородской.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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Липецкая областьИгорь АртамоновВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПожарПроисшествияНовости
 
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05:078 человек пострадали при падении дрона и пожаре в промзоне Ельца
00:25В Льгове выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ
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