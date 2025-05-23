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20 квартир повреждены при падении БПЛА в Ельце - жильцы эвакуированы - РИА Новости Крым, 23.05.2025
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20 квартир повреждены при падении БПЛА в Ельце - жильцы эвакуированы
20 квартир повреждены при падении БПЛА в Ельце - жильцы эвакуированы - РИА Новости Крым, 23.05.2025
20 квартир повреждены при падении БПЛА в Ельце - жильцы эвакуированы
20 квартир повреждены при падении обломков БПЛА в Ельце - жильцы эвакуированы. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своему ТГ-канале. РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T06:46
2025-05-23T06:48
елец
игорь артамонов
липецкая область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. 20 квартир повреждены при падении обломков БПЛА в Ельце - жильцы эвакуированы. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своему ТГ-канале.Также, по его информации, на месте работают взрывотехники."Предварительно установлено, что повреждения получили 20 квартир, одна из них пострадала больше других. Крыша и окна требуют восстановления. На месте падения обломков БПЛА на жилой дом в Ельце работает мой первый заместитель Александр Рябченко. Вместе с и.о. мэра города Вячеславом Жабиным оценивают обстановку, ущерб, общаются с жителями", - говорится в сообщении. По словам губернатора, мужчину, проживавшего в наиболее пострадавшей квартире, осколки не задели. "Обязательно поможем с восстановлением здания. Все поручения и.о. мэра уже получил. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь", заключил Артамонов.Ранее сообщалось, что в результате атаки дронов ВСУ на Липецкую область в промзоне города Елец начался пожар, пострадали восемь человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250523/8-chelovek-postradali-pri-padenii-drona-i-pozhare-v-promzone-eltsa-1146643572.html
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елец, игорь артамонов, липецкая область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия
20 квартир повреждены при падении БПЛА в Ельце - жильцы эвакуированы

20 квартир повреждены при падении обломков БПЛА в Ельце - жильцы эвакуированы

06:46 23.05.2025 (обновлено: 06:48 23.05.2025)
 
© ТГ-канал Игоря АртамоноваПовреждения жилого дома в Ельце
Повреждения жилого дома в Ельце
© ТГ-канал Игоря Артамонова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. 20 квартир повреждены при падении обломков БПЛА в Ельце - жильцы эвакуированы. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своему ТГ-канале.
"Обломки БПЛА упали на крышу жилого дома. Жильцы были оперативно эвакуированы, пострадавших нет. Здание не разрушено", - написал губернатор.
Также, по его информации, на месте работают взрывотехники.
"Предварительно установлено, что повреждения получили 20 квартир, одна из них пострадала больше других. Крыша и окна требуют восстановления. На месте падения обломков БПЛА на жилой дом в Ельце работает мой первый заместитель Александр Рябченко. Вместе с и.о. мэра города Вячеславом Жабиным оценивают обстановку, ущерб, общаются с жителями", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, мужчину, проживавшего в наиболее пострадавшей квартире, осколки не задели.
"Обязательно поможем с восстановлением здания. Все поручения и.о. мэра уже получил. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь", заключил Артамонов.

Ранее сообщалось, что в результате атаки дронов ВСУ на Липецкую область в промзоне города Елец начался пожар, пострадали восемь человек.
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ЕлецИгорь АртамоновЛипецкая областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиПроисшествия
 
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