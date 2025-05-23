https://crimea.ria.ru/20250523/20-kvartir-povrezhdeny-pri-padenii-bpla-v-eltse---zhiltsy-evakuirovany-1146645026.html

20 квартир повреждены при падении БПЛА в Ельце - жильцы эвакуированы

20 квартир повреждены при падении БПЛА в Ельце - жильцы эвакуированы - РИА Новости Крым, 23.05.2025

20 квартир повреждены при падении БПЛА в Ельце - жильцы эвакуированы

20 квартир повреждены при падении обломков БПЛА в Ельце - жильцы эвакуированы. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своему ТГ-канале. РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T06:46

2025-05-23T06:46

2025-05-23T06:48

елец

игорь артамонов

липецкая область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. 20 квартир повреждены при падении обломков БПЛА в Ельце - жильцы эвакуированы. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своему ТГ-канале.Также, по его информации, на месте работают взрывотехники."Предварительно установлено, что повреждения получили 20 квартир, одна из них пострадала больше других. Крыша и окна требуют восстановления. На месте падения обломков БПЛА на жилой дом в Ельце работает мой первый заместитель Александр Рябченко. Вместе с и.о. мэра города Вячеславом Жабиным оценивают обстановку, ущерб, общаются с жителями", - говорится в сообщении. По словам губернатора, мужчину, проживавшего в наиболее пострадавшей квартире, осколки не задели. "Обязательно поможем с восстановлением здания. Все поручения и.о. мэра уже получил. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь", заключил Артамонов.Ранее сообщалось, что в результате атаки дронов ВСУ на Липецкую область в промзоне города Елец начался пожар, пострадали восемь человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250523/8-chelovek-postradali-pri-padenii-drona-i-pozhare-v-promzone-eltsa-1146643572.html

елец

липецкая область

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2025

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елец, игорь артамонов, липецкая область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия