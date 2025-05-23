20 квартир повреждены при падении БПЛА в Ельце - жильцы эвакуированы
20 квартир повреждены при падении обломков БПЛА в Ельце - жильцы эвакуированы
06:46 23.05.2025 (обновлено: 06:48 23.05.2025)
© ТГ-канал Игоря АртамоноваПовреждения жилого дома в Ельце
© ТГ-канал Игоря Артамонова
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. 20 квартир повреждены при падении обломков БПЛА в Ельце - жильцы эвакуированы. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своему ТГ-канале.
"Обломки БПЛА упали на крышу жилого дома. Жильцы были оперативно эвакуированы, пострадавших нет. Здание не разрушено", - написал губернатор.
Также, по его информации, на месте работают взрывотехники.
"Предварительно установлено, что повреждения получили 20 квартир, одна из них пострадала больше других. Крыша и окна требуют восстановления. На месте падения обломков БПЛА на жилой дом в Ельце работает мой первый заместитель Александр Рябченко. Вместе с и.о. мэра города Вячеславом Жабиным оценивают обстановку, ущерб, общаются с жителями", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, мужчину, проживавшего в наиболее пострадавшей квартире, осколки не задели.
По словам губернатора, мужчину, проживавшего в наиболее пострадавшей квартире, осколки не задели.
"Обязательно поможем с восстановлением здания. Все поручения и.о. мэра уже получил. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь", заключил Артамонов.
Ранее сообщалось, что в результате атаки дронов ВСУ на Липецкую область в промзоне города Елец начался пожар, пострадали восемь человек.
Ранее сообщалось, что в результате атаки дронов ВСУ на Липецкую область в промзоне города Елец начался пожар, пострадали восемь человек.
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