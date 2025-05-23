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12 групповых ударов нанесли ВС РФ по военным объектам Украины - РИА Новости Крым, 23.05.2025
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12 групповых ударов нанесли ВС РФ по военным объектам Украины
12 групповых ударов нанесли ВС РФ по военным объектам Украины - РИА Новости Крым, 23.05.2025
12 групповых ударов нанесли ВС РФ по военным объектам Украины
12 групповых ударов нанесла армия России по военным объектам Украины за неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу. РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T13:26
2025-05-23T13:27
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. 12 групповых ударов нанесла армия России по военным объектам Украины за неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу.Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады с вооружением и боеприпасами, места производства и хранения ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, уточнили в МО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО уничтожила 1177 беспилотников за три дняУчения НАТО во время переговоров - чего хотят США у границ России"Искандер" уничтожил до 70 солдат бригады спецназначения ВСУ в Шостке
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , украина, удары по украине, новости
12 групповых ударов нанесли ВС РФ по военным объектам Украины

Армия России нанесла 12 групповых ударов по военным объектам Украины - Минобороны РФ

13:26 23.05.2025 (обновлено: 13:27 23.05.2025)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. 12 групповых ударов нанесла армия России по военным объектам Украины за неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу.
"С 17 по 23 мая Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сводке.
Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады с вооружением и боеприпасами, места производства и хранения ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, уточнили в МО.
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