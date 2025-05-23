https://crimea.ria.ru/20250523/12-gruppovykh-udarov-nanesli-vs-rf-po-voennym-obektam-ukrainy-1146653222.html
12 групповых ударов нанесли ВС РФ по военным объектам Украины
12 групповых ударов нанесли ВС РФ по военным объектам Украины - РИА Новости Крым, 23.05.2025
12 групповых ударов нанесли ВС РФ по военным объектам Украины
12 групповых ударов нанесла армия России по военным объектам Украины за неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу. РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T13:26
2025-05-23T13:26
2025-05-23T13:27
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
украина
удары по украине
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/12/1130140076_0:268:836:738_1920x0_80_0_0_913fcebf90035845a6ccaf3339db9bff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. 12 групповых ударов нанесла армия России по военным объектам Украины за неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу.Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады с вооружением и боеприпасами, места производства и хранения ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, уточнили в МО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО уничтожила 1177 беспилотников за три дняУчения НАТО во время переговоров - чего хотят США у границ России"Искандер" уничтожил до 70 солдат бригады спецназначения ВСУ в Шостке
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/12/1130140076_0:0:985:738_1920x0_80_0_0_f65bfc5a78c1b6c7ff88cd48ea09f4d4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, потери всу , украина, удары по украине, новости
12 групповых ударов нанесли ВС РФ по военным объектам Украины
Армия России нанесла 12 групповых ударов по военным объектам Украины - Минобороны РФ
13:26 23.05.2025 (обновлено: 13:27 23.05.2025)