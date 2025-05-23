https://crimea.ria.ru/20250523/12-gruppovykh-udarov-nanesli-vs-rf-po-voennym-obektam-ukrainy-1146653222.html

12 групповых ударов нанесли ВС РФ по военным объектам Украины

12 групповых ударов нанесли ВС РФ по военным объектам Украины - РИА Новости Крым, 23.05.2025

12 групповых ударов нанесли ВС РФ по военным объектам Украины

12 групповых ударов нанесла армия России по военным объектам Украины за неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу. РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T13:26

2025-05-23T13:26

2025-05-23T13:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. 12 групповых ударов нанесла армия России по военным объектам Украины за неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу.Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады с вооружением и боеприпасами, места производства и хранения ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, уточнили в МО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО уничтожила 1177 беспилотников за три дняУчения НАТО во время переговоров - чего хотят США у границ России"Искандер" уничтожил до 70 солдат бригады спецназначения ВСУ в Шостке

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , украина, удары по украине, новости