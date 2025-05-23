https://crimea.ria.ru/20250523/112-ukrainskikh-bespilotnikov-sbity-nad-regionami-rossii-1146645639.html

112 украинских беспилотников сбиты над регионами России

112 украинских беспилотников сбиты над регионами России - РИА Новости Крым, 23.05.2025

112 украинских беспилотников сбиты над регионами России

Средства ПВО с 20.00 22 мая уничтожили и перехватили 112 украинских беспилотников над 13 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T07:47

2025-05-23T07:47

2025-05-23T07:50

министерство обороны рф

безопасность

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/11/1134273750_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_bda5394dfcc3775769450d9ffc4d100a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Средства ПВО с 20.00 22 мая уничтожили и перехватили 112 украинских беспилотников над 13 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ."В период с 20.00 22 мая т.г. дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 БПЛА – над территорией Московского региона, 11 – над территорией Курской области, восемь – над территорией Орловской области, 18 БПЛА сбито над территорией Тульской области, 22 БПЛА сбито над территорией Республики Крым, восемь БПЛА – над территорией Брянской области, шесть БПЛА – над территорией Рязанской области, пять – над территорией Калужской области, три – над территорией Белгородской области, три – над территорией Ивановской области, два – над территорией Владимирской области, один – над территорией Воронежской области и один – над территорией Липецкой области", - говорится в сообщении.Восемь человек ране в пятницу пострадали из-за падения вражеского БПЛА и последовавшего за ним пожара в промышленной зоне Ельца Липецкой области.Накануне вечером обломки БПЛА упали в частном секторе города Иваново. Днем в четверг российские средства ПВО сбили 159 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе те, которые летели в сторону Москвы. В том числе, в Льгове Курской области при массированному ударе ВСУ ранены мирные жителиСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбит беспилотникВСУ ударили из HIMARS по Пантелеймоновке в ДНР: ранены 8 человекПВО сбила еще 4 летевших на Москву беспилотника

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, пво