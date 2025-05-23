https://crimea.ria.ru/20250523/112-ukrainskikh-bespilotnikov-sbity-nad-regionami-rossii-1146645639.html
112 украинских беспилотников сбиты над регионами России
112 украинских беспилотников сбиты над регионами России - РИА Новости Крым, 23.05.2025
112 украинских беспилотников сбиты над регионами России
Средства ПВО с 20.00 22 мая уничтожили и перехватили 112 украинских беспилотников над 13 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T07:47
2025-05-23T07:47
2025-05-23T07:50
министерство обороны рф
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Средства ПВО с 20.00 22 мая уничтожили и перехватили 112 украинских беспилотников над 13 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ."В период с 20.00 22 мая т.г. дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 БПЛА – над территорией Московского региона, 11 – над территорией Курской области, восемь – над территорией Орловской области, 18 БПЛА сбито над территорией Тульской области, 22 БПЛА сбито над территорией Республики Крым, восемь БПЛА – над территорией Брянской области, шесть БПЛА – над территорией Рязанской области, пять – над территорией Калужской области, три – над территорией Белгородской области, три – над территорией Ивановской области, два – над территорией Владимирской области, один – над территорией Воронежской области и один – над территорией Липецкой области", - говорится в сообщении.Восемь человек ране в пятницу пострадали из-за падения вражеского БПЛА и последовавшего за ним пожара в промышленной зоне Ельца Липецкой области.Накануне вечером обломки БПЛА упали в частном секторе города Иваново. Днем в четверг российские средства ПВО сбили 159 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе те, которые летели в сторону Москвы. В том числе, в Льгове Курской области при массированному ударе ВСУ ранены мирные жителиСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбит беспилотникВСУ ударили из HIMARS по Пантелеймоновке в ДНР: ранены 8 человекПВО сбила еще 4 летевших на Москву беспилотника
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, пво
112 украинских беспилотников сбиты над регионами России
112 украинских беспилотников уничтожены над регионами России
07:47 23.05.2025 (обновлено: 07:50 23.05.2025)