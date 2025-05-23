Рейтинг@Mail.ru
112 украинских беспилотников сбиты над регионами России - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250523/112-ukrainskikh-bespilotnikov-sbity-nad-regionami-rossii-1146645639.html
112 украинских беспилотников сбиты над регионами России
112 украинских беспилотников сбиты над регионами России - РИА Новости Крым, 23.05.2025
112 украинских беспилотников сбиты над регионами России
Средства ПВО с 20.00 22 мая уничтожили и перехватили 112 украинских беспилотников над 13 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T07:47
2025-05-23T07:50
министерство обороны рф
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/11/1134273750_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_bda5394dfcc3775769450d9ffc4d100a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Средства ПВО с 20.00 22 мая уничтожили и перехватили 112 украинских беспилотников над 13 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ."В период с 20.00 22 мая т.г. дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 БПЛА – над территорией Московского региона, 11 – над территорией Курской области, восемь – над территорией Орловской области, 18 БПЛА сбито над территорией Тульской области, 22 БПЛА сбито над территорией Республики Крым, восемь БПЛА – над территорией Брянской области, шесть БПЛА – над территорией Рязанской области, пять – над территорией Калужской области, три – над территорией Белгородской области, три – над территорией Ивановской области, два – над территорией Владимирской области, один – над территорией Воронежской области и один – над территорией Липецкой области", - говорится в сообщении.Восемь человек ране в пятницу пострадали из-за падения вражеского БПЛА и последовавшего за ним пожара в промышленной зоне Ельца Липецкой области.Накануне вечером обломки БПЛА упали в частном секторе города Иваново. Днем в четверг российские средства ПВО сбили 159 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе те, которые летели в сторону Москвы. В том числе, в Льгове Курской области при массированному ударе ВСУ ранены мирные жителиСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбит беспилотникВСУ ударили из HIMARS по Пантелеймоновке в ДНР: ранены 8 человекПВО сбила еще 4 летевших на Москву беспилотника
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/11/1134273750_363:0:2200:1378_1920x0_80_0_0_b586486d4821b32ddaa85e020063368b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, пво
112 украинских беспилотников сбиты над регионами России

112 украинских беспилотников уничтожены над регионами России

07:47 23.05.2025 (обновлено: 07:50 23.05.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
енитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Средства ПВО с 20.00 22 мая уничтожили и перехватили 112 украинских беспилотников над 13 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
"В период с 20.00 22 мая т.г. дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 БПЛА – над территорией Московского региона, 11 – над территорией Курской области, восемь – над территорией Орловской области, 18 БПЛА сбито над территорией Тульской области, 22 БПЛА сбито над территорией Республики Крым, восемь БПЛА – над территорией Брянской области, шесть БПЛА – над территорией Рязанской области, пять – над территорией Калужской области, три – над территорией Белгородской области, три – над территорией Ивановской области, два – над территорией Владимирской области, один – над территорией Воронежской области и один – над территорией Липецкой области", - говорится в сообщении.
Восемь человек ране в пятницу пострадали из-за падения вражеского БПЛА и последовавшего за ним пожара в промышленной зоне Ельца Липецкой области.
Накануне вечером обломки БПЛА упали в частном секторе города Иваново. Днем в четверг российские средства ПВО сбили 159 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе те, которые летели в сторону Москвы. В том числе, в Льгове Курской области при массированному ударе ВСУ ранены мирные жители
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Над Крымом сбит беспилотник
ВСУ ударили из HIMARS по Пантелеймоновке в ДНР: ранены 8 человек
ПВО сбила еще 4 летевших на Москву беспилотника
 
Министерство обороны РФБезопасностьБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиПВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:47112 украинских беспилотников сбиты над регионами России
07:34Атака на Крым: сбиты 22 дрона ВСУ
07:32Крымский астроном открыл новую комету
07:23На Украине сотрудники ТЦК задержали священника
06:4620 квартир повреждены при падении БПЛА в Ельце - жильцы эвакуированы
06:32Лето-2025 в Балаклаве: что ждет отдыхающих
06:18Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Бахчисарае
05:32Раненный при атаке БПЛА глава района Курской области доставлен в Москву
05:078 человек пострадали при падении дрона и пожаре в промзоне Ельца
00:25В Льгове выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ
00:01Высотный барический гребень принесет в Крым летнюю жару в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 23 мая
23:55Обломки БПЛА упали в частном секторе города Иваново
22:53Программа восстановления приграничья и сезон в Анапе – главное за день
22:39Погибла девушка и ранены дети: ВСУ атаковали авто в Запорожской области
22:27ВСУ ударили из HIMARS по Пантелеймоновке в ДНР: ранены 8 человек
21:45Скорый поезд запустили в Севастополь из Мурманска
21:38Залужный призвал Украину не надеяться на возвращение границ
21:20В Балаклаве временно изменится маршрут автобуса № 27
20:37159 украинских беспилотников сбиты над российскими регионами
Лента новостейМолния