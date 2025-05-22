https://crimea.ria.ru/20250522/zaluzhnyy-prizval-ukrainu-ne-nadeyatsya-na-vozvraschenie-granits-1146641372.html

Залужный призвал Украину не надеяться на возвращение границ

Залужный призвал Украину не надеяться на возвращение границ - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Залужный призвал Украину не надеяться на возвращение границ

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украине не следует питать иллюзий относительно... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T21:38

2025-05-22T21:38

2025-05-22T21:42

валерий залужный

украина

новости

мнения

политика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/14/1142000760_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_25a6b1b8f40733ef941e2ae97ee8bd54.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости Крым. Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украине не следует питать иллюзий относительно возвращения к границам 1991 или 2022 годов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство РБК-Украина.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к прежним границам исключено, поскольку, по его словам, вопросы Крыма, Донбасса и Новороссии закрыты окончательно. Он напомнил, что итоги референдумов там уже зафиксированы в российской Конституции.Крым стал частью России в марте 2014 года по итогам референдума, в ходе которого, согласно официальным данным, за воссоединение с РФ высказались 96,77% участников голосования. Киев и его западные союзники по-прежнему считают полуостров временно оккупированной территорией. В Москве подчеркивают, что решение крымчан было принято демократическим путем, в соответствии с международным правом.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что "вопрос Крыма закрыт окончательно" и не подлежит пересмотру ни при каких условиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США выходят из переговоров по Украине – насколько вероятен этот сценарийПереговоры России и Украины – что ответили в Кремле о срокахТрамп отклонил предложение Евросоюза по прекращению огня на Украине

https://crimea.ria.ru/20250408/zaluzhnyy-ssha-i-britaniya-pomogali-kievu-s-voennymi-operatsiyami-s-2022-goda-1145508393.html

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий залужный, украина, новости, мнения, политика, россия