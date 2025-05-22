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Залужный призвал Украину не надеяться на возвращение границ
Залужный призвал Украину не надеяться на возвращение границ - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Залужный призвал Украину не надеяться на возвращение границ
Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украине не следует питать иллюзий относительно... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T21:38
2025-05-22T21:38
2025-05-22T21:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости Крым. Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украине не следует питать иллюзий относительно возвращения к границам 1991 или 2022 годов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство РБК-Украина.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к прежним границам исключено, поскольку, по его словам, вопросы Крыма, Донбасса и Новороссии закрыты окончательно. Он напомнил, что итоги референдумов там уже зафиксированы в российской Конституции.Крым стал частью России в марте 2014 года по итогам референдума, в ходе которого, согласно официальным данным, за воссоединение с РФ высказались 96,77% участников голосования. Киев и его западные союзники по-прежнему считают полуостров временно оккупированной территорией. В Москве подчеркивают, что решение крымчан было принято демократическим путем, в соответствии с международным правом.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что "вопрос Крыма закрыт окончательно" и не подлежит пересмотру ни при каких условиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США выходят из переговоров по Украине – насколько вероятен этот сценарийПереговоры России и Украины – что ответили в Кремле о срокахТрамп отклонил предложение Евросоюза по прекращению огня на Украине
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валерий залужный, украина, новости, мнения, политика, россия
Залужный призвал Украину не надеяться на возвращение границ
Украине не стоит рассчитывать на возвращение к границам 1991 или 2022 года – Залужный
21:38 22.05.2025 (обновлено: 21:42 22.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости Крым. Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украине не следует питать иллюзий относительно возвращения к границам 1991 или 2022 годов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство РБК-Украина.
"Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо или на какого-то белого лебедя, который в Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье", — заявил Залужный на форуме в Киеве.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к прежним границам исключено, поскольку, по его словам, вопросы Крыма, Донбасса и Новороссии закрыты окончательно. Он напомнил, что итоги референдумов там уже зафиксированы в российской Конституции.
Крым стал частью России в марте 2014 года по итогам референдума, в ходе которого, согласно официальным данным, за воссоединение с РФ высказались 96,77% участников голосования. Киев и его западные союзники по-прежнему считают полуостров временно оккупированной территорией. В Москве подчеркивают, что решение крымчан было принято демократическим путем, в соответствии с международным правом.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что "вопрос Крыма закрыт окончательно" и не подлежит пересмотру ни при каких условиях.
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