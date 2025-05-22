https://crimea.ria.ru/20250522/za-zaslugi-pered-otechestvom---putin-vruchil-orden-margarite-simonyan-1146626607.html

За заслуги перед отечеством - Путин вручил орден Маргарите Симоньян

За заслуги перед отечеством - Путин вручил орден Маргарите Симоньян - РИА Новости Крым, 22.05.2025

За заслуги перед отечеством - Путин вручил орден Маргарите Симоньян

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян награждена Орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени. РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T15:06

2025-05-22T15:06

2025-05-22T15:15

новости

международная медиагруппа "россия сегодня"

маргарита симоньян

владимир путин (политик)

кремль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян награждена Орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени. Церемонию награждения высшими государственными наградами в Кремле в четверг проводит президент России Владимир Путин.В рамках церемонии ранее глава МИД России Сергей Лавров получил из рук президента высшую государственную награду Российской Федерации – Орен святого апостола Андрея Первозванного за многолетнюю плодотворную государственную деятельность.Торжественная церемония по традиции проходит в Екатерининском зале Кремля. Участие в ней принимают более двадцати награжденных орденами, медалями и почетными званиями. Это военные, летчики-космонавты, представители общественных и религиозных организаций, государственные деятели, отмечали ранее в пресс-службе Кремля.Маргарита Симоньян родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре. Училась в языковой спецшколе. Окончила Кубанский государственный университет и Школу телевизионного мастерства Владимира Познера. С февраля 1999 года по январь 2000 года — корреспондент телерадиокомпании "Краснодар". С декабря 1999 года освещала боевые действия в Чечне.С 2001 года — собственный корреспондент ВГТРК в Ростове-на-Дону. Освещала военные столкновения в Кодорском ущелье Абхазии. С 2002 года работала в ВГТРК в составе президентского пула журналистов. В сентябре 2004 года освещала события в Беслане.В апреле 2005 года Маргарита Симоньян была назначена главным редактором телеканала RT (Russia Today).В 2013 году назначена главным редактором международного информационного агентства "Россия сегодня", сохранив пост руководителя телеканала Russia Today (RT).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил Маргариту Симоньян орденом "За заслуги перед Отечеством"Симоньян стала победителем творческого конкурса МВДСША ввели санкции против "Россия сегодня" и Маргариты Симоньян

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, международная медиагруппа "россия сегодня", маргарита симоньян, владимир путин (политик), кремль, видео