https://crimea.ria.ru/20250522/vsu-udarili-iz-himars-po-panteleymonovke-v-dnr-raneny-8-chelovek-1146642187.html

ВСУ ударили из HIMARS по Пантелеймоновке в ДНР: ранены 8 человек

ВСУ ударили из HIMARS по Пантелеймоновке в ДНР: ранены 8 человек - РИА Новости Крым, 22.05.2025

ВСУ ударили из HIMARS по Пантелеймоновке в ДНР: ранены 8 человек

Восемь мирных жителей пострадали в результате удара ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS по поселку Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T22:27

2025-05-22T22:27

2025-05-22T22:27

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Восемь мирных жителей пострадали в результате удара ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS по поселку Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике. Двое раненных находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.По его информации, противник применил шрапнельные ракеты к реактивной артиллерии HIMARS калибром 227 мм.Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Пушилин уточнил, что в поселке повреждены четыре жилых дома, гараж и несколько автомобилей.Всего, по информации Пушилина, со стороны ВСУ было совершено 10 вооруженных атак за сутки. Противник бил из HIMARS, ствольной артиллерии калибром 155 мм и применял ударные беспилотники.Ранее о пострадавших среди мирного населения также сообщалось в Льгове Курской области. Двенадцать человек, в том числе двое подростков, ранены в результате массированного удара ВСУ по въезду в город. По предварительной информации, ударом также повреждены четыре автомобиля, один многоквартирный и два частных дома. В зданиях выбиты стекла и посечены фасады.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли массированный удар по Льгову: ранены 10 взрослых и двое детейГлава района в Курской области ранен при атаке ВСУВСУ ударили по поликлинике и жилым домам Херсонщины: ранены двое

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр)