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ВСУ ударили из HIMARS по Пантелеймоновке в ДНР: ранены 8 человек
ВСУ ударили из HIMARS по Пантелеймоновке в ДНР: ранены 8 человек - РИА Новости Крым, 22.05.2025
ВСУ ударили из HIMARS по Пантелеймоновке в ДНР: ранены 8 человек
Восемь мирных жителей пострадали в результате удара ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS по поселку Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T22:27
2025-05-22T22:27
2025-05-22T22:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Восемь мирных жителей пострадали в результате удара ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS по поселку Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике. Двое раненных находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.По его информации, противник применил шрапнельные ракеты к реактивной артиллерии HIMARS калибром 227 мм.Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Пушилин уточнил, что в поселке повреждены четыре жилых дома, гараж и несколько автомобилей.Всего, по информации Пушилина, со стороны ВСУ было совершено 10 вооруженных атак за сутки. Противник бил из HIMARS, ствольной артиллерии калибром 155 мм и применял ударные беспилотники.Ранее о пострадавших среди мирного населения также сообщалось в Льгове Курской области. Двенадцать человек, в том числе двое подростков, ранены в результате массированного удара ВСУ по въезду в город. По предварительной информации, ударом также повреждены четыре автомобиля, один многоквартирный и два частных дома. В зданиях выбиты стекла и посечены фасады.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли массированный удар по Льгову: ранены 10 взрослых и двое детейГлава района в Курской области ранен при атаке ВСУВСУ ударили по поликлинике и жилым домам Херсонщины: ранены двое
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр)
ВСУ ударили из HIMARS по Пантелеймоновке в ДНР: ранены 8 человек
Восемь мирных жителей ранены при атаке из HIMARS по Пантелеймоновке в Донбассе - Пушилин
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Восемь мирных жителей пострадали в результате удара ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS по поселку Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике. Двое раненных находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
По его информации, противник применил шрапнельные ракеты к реактивной артиллерии HIMARS калибром 227 мм.
"Тяжело ранены женщина и мужчина, ранения средней степени тяжести получили подросток 2009 года рождения, двое мужчин и женщина, также пострадали еще двое мирных жителей", – сообщил глава ДНР в своем Тelegram-канале.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Пушилин уточнил, что в поселке повреждены четыре жилых дома, гараж и несколько автомобилей.
Всего, по информации Пушилина, со стороны ВСУ было совершено 10 вооруженных атак за сутки. Противник бил из HIMARS, ствольной артиллерии калибром 155 мм и применял ударные беспилотники.
Ранее о пострадавших среди мирного населения также сообщалось
в Льгове Курской области. Двенадцать человек, в том числе двое подростков, ранены в результате массированного удара ВСУ по въезду в город. По предварительной информации, ударом также повреждены четыре автомобиля, один многоквартирный и два частных дома. В зданиях выбиты стекла и посечены фасады.
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