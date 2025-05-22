https://crimea.ria.ru/20250522/vsu-prodolzhayut-udarit-po-moskve-1146613258.html

ВСУ продолжают попытки ударить по Москве

ВСУ продолжают попытки ударить по Москве - РИА Новости Крым, 22.05.2025

ВСУ продолжают попытки ударить по Москве

Российские силы ПВО уничтожили еще пять вражеских беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T10:42

2025-05-22T10:42

2025-05-22T10:54

сергей собянин

москва

новости

пво

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО уничтожили еще пять вражеских беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Средства российской ПВО всю ночь отражали атаку беспилотников на Москву, всего в течение ночи и раннего утра четверга были сбиты 26 вражеских дронов, сообщал ранее Собянин. Всего за ночь десять регионов России подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ – средства российской ПВО ликвидировали более 100 вражеских дронов, сообщили ранее в Минобороны РФ.Накануне в течение дня вооруженные формирования украинских боевиков также пытались проводить массированные атаки беспилотников на Москву и другие регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки дрона с взрывчаткой упали возле оздоровительного комплекса в ТулеУслуги связи ограничивают в Орловской области из-за атак ВСУВоздушную атаку отражают в Туле – дрон врезался в многокватирный дом

москва

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, новости, пво, беспилотник (бпла, дрон)