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ВСУ продолжают попытки ударить по Москве - РИА Новости Крым, 22.05.2025
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ВСУ продолжают попытки ударить по Москве
ВСУ продолжают попытки ударить по Москве - РИА Новости Крым, 22.05.2025
ВСУ продолжают попытки ударить по Москве
Российские силы ПВО уничтожили еще пять вражеских беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T10:42
2025-05-22T10:54
сергей собянин
москва
новости
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО уничтожили еще пять вражеских беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Средства российской ПВО всю ночь отражали атаку беспилотников на Москву, всего в течение ночи и раннего утра четверга были сбиты 26 вражеских дронов, сообщал ранее Собянин. Всего за ночь десять регионов России подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ – средства российской ПВО ликвидировали более 100 вражеских дронов, сообщили ранее в Минобороны РФ.Накануне в течение дня вооруженные формирования украинских боевиков также пытались проводить массированные атаки беспилотников на Москву и другие регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки дрона с взрывчаткой упали возле оздоровительного комплекса в ТулеУслуги связи ограничивают в Орловской области из-за атак ВСУВоздушную атаку отражают в Туле – дрон врезался в многокватирный дом
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сергей собянин, москва, новости, пво, беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ продолжают попытки ударить по Москве

Ударить по Москве пытались еще пять украинских беспилотников

10:42 22.05.2025 (обновлено: 10:54 22.05.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО уничтожили еще пять вражеских беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны отражена атака пяти беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – сказано в сообщении градоначальника.
Средства российской ПВО всю ночь отражали атаку беспилотников на Москву, всего в течение ночи и раннего утра четверга были сбиты 26 вражеских дронов, сообщал ранее Собянин. Всего за ночь десять регионов России подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ – средства российской ПВО ликвидировали более 100 вражеских дронов, сообщили ранее в Минобороны РФ.
Накануне в течение дня вооруженные формирования украинских боевиков также пытались проводить массированные атаки беспилотников на Москву и другие регионы России.
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Сергей СобянинМоскваНовостиПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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