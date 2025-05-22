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ВСУ нанесли массированный удар по Льгову: ранены 10 взрослых и двое детей
ВСУ нанесли массированный удар по Льгову: ранены 10 взрослых и двое детей - РИА Новости Крым, 22.05.2025
ВСУ нанесли массированный удар по Льгову: ранены 10 взрослых и двое детей
Двенадцать мирных жителей, в том числе двое подростков, ранены в результате массированного удара ВСУ по городу Льгов в Курской области. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T19:33
2025-05-22T19:33
2025-05-22T19:53
курская область
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обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Двенадцать мирных жителей, в том числе двое подростков, ранены в результате массированного удара ВСУ по городу Льгов в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.По словам Хинштейна, сейчас на месте удара работают дополнительные бригады скорой медицинской помощи.Под огнем врага оказался въезд в город. По предварительной информации, ударом повреждены четыре автомобиля, один многоквартирный и два частных дома. В зданиях выбиты стекла и посечены фасады, отметил врио губернатора. Как только позволит оперативная обстановка, к работам на месте приступят ремонтные бригады, заверил Хинштейн.Утром 22 мая сообщалось о покушении на главу Беловского района Курской области. Враг атаковал дроном машину чиновника. Он успел покинуть автомобиль, но получил травму бедра и руки. Сейчас находится в больнице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава района в Курской области ранен при атаке ВСУПутин поручил создать программу восстановления пострадавшего приграничьяВСУ ударили по поликлинике и жилым домам Херсонщины: ранены двое
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курская область, обстрелы курской области, обстрелы всу, происшествия, александр хинштейн, новости
ВСУ нанесли массированный удар по Льгову: ранены 10 взрослых и двое детей
В Льгове Курской области при массированному ударе ВСУ ранены 12 мирных жителей
19:33 22.05.2025 (обновлено: 19:53 22.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Двенадцать мирных жителей, в том числе двое подростков, ранены в результате массированного удара ВСУ по городу Льгов в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"У 13-летнего ребенка осколочные ранения поясницы, у 16-летнего подростка — черепно-мозговая травма, рана затылка и левого плеча. Среди пострадавших — семь женщин и трое мужчин. У всех диагностированы осколочные ранения и ушибы", – написал он в Telegram.
По словам Хинштейна, сейчас на месте удара работают дополнительные бригады скорой медицинской помощи.
Под огнем врага оказался въезд в город. По предварительной информации, ударом повреждены четыре автомобиля, один многоквартирный и два частных дома. В зданиях выбиты стекла и посечены фасады, отметил врио губернатора.
Как только позволит оперативная обстановка, к работам на месте приступят ремонтные бригады, заверил Хинштейн.
Утром 22 мая сообщалось о покушении
на главу Беловского района Курской области. Враг атаковал дроном машину чиновника. Он успел покинуть автомобиль, но получил травму бедра и руки. Сейчас находится в больнице.
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