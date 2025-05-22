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Центр Симферополя остался без света

Центр Симферополя остался без света - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Центр Симферополя остался без света

В четверг в Симферополе без энергоснабжения осталась центральная часть города из-за аварии на линии, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T11:13

2025-05-22T11:13

2025-05-22T11:45

отключение электроэнергии в крыму

симферополь

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В четверг в Симферополе без энергоснабжения осталась центральная часть города из-за аварии на линии, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".На предприятии добавили, что без электричества остались также и абоненты на улицах Киевская, Лизы Чайкиной, Куйбышева и прилегающих к ним улицах и переулках.Бригады энергетиков уже работают на местах. Восстановить электроснабжение планируют в ближайшие три часа.Накануне также из-за аварии на севере Крыма были обесточены три населенных пункта Джанкойского района. По данным компании, свет отсутствовал в населенных пунктах Комсомольское, Субботник, Маслово.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварийные отключения света на Южном берегу Крыма - как решат проблему"Крымэнерго" модернизирует три электроподстанции на ЮБК за 11 миллиардовЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии

симферополь

крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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