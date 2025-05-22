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Центр Симферополя остался без света - РИА Новости Крым, 22.05.2025
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Центр Симферополя остался без света
Центр Симферополя остался без света - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Центр Симферополя остался без света
В четверг в Симферополе без энергоснабжения осталась центральная часть города из-за аварии на линии, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 22.05.2025
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отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В четверг в Симферополе без энергоснабжения осталась центральная часть города из-за аварии на линии, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".На предприятии добавили, что без электричества остались также и абоненты на улицах Киевская, Лизы Чайкиной, Куйбышева и прилегающих к ним улицах и переулках.Бригады энергетиков уже работают на местах. Восстановить электроснабжение планируют в ближайшие три часа.Накануне также из-за аварии на севере Крыма были обесточены три населенных пункта Джанкойского района. По данным компании, свет отсутствовал в населенных пунктах Комсомольское, Субботник, Маслово.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварийные отключения света на Южном берегу Крыма - как решат проблему"Крымэнерго" модернизирует три электроподстанции на ЮБК за 11 миллиардовЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии
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РИА Новости Крым
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отключение электроэнергии в крыму, симферополь, новости крыма, энергосистема крыма, электричество, крым
Центр Симферополя остался без света

В Симферополе из-за аварии обесточен центр города

11:13 22.05.2025 (обновлено: 11:45 22.05.2025)
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт и замена ламп уличного освещения в Симферополе
Ремонт и замена ламп уличного освещения в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В четверг в Симферополе без энергоснабжения осталась центральная часть города из-за аварии на линии, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"Из-за аварии на линии в Симферополе обесточены проспекты Кирова и Победы, бульвар Франко", – сказано в сообщении.
На предприятии добавили, что без электричества остались также и абоненты на улицах Киевская, Лизы Чайкиной, Куйбышева и прилегающих к ним улицах и переулках.
Бригады энергетиков уже работают на местах. Восстановить электроснабжение планируют в ближайшие три часа.
Накануне также из-за аварии на севере Крыма были обесточены три населенных пункта Джанкойского района. По данным компании, свет отсутствовал в населенных пунктах Комсомольское, Субботник, Маслово.
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