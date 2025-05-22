https://crimea.ria.ru/20250522/v-simferopole-bez-sveta-tsentr-goroda-1146613899.html
Центр Симферополя остался без света
Центр Симферополя остался без света - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Центр Симферополя остался без света
В четверг в Симферополе без энергоснабжения осталась центральная часть города из-за аварии на линии, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T11:13
2025-05-22T11:13
2025-05-22T11:45
отключение электроэнергии в крыму
симферополь
новости крыма
энергосистема крыма
электричество
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0a/1140254854_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ea4dcc763c0eb095d0d67b737fa9b591.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В четверг в Симферополе без энергоснабжения осталась центральная часть города из-за аварии на линии, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".На предприятии добавили, что без электричества остались также и абоненты на улицах Киевская, Лизы Чайкиной, Куйбышева и прилегающих к ним улицах и переулках.Бригады энергетиков уже работают на местах. Восстановить электроснабжение планируют в ближайшие три часа.Накануне также из-за аварии на севере Крыма были обесточены три населенных пункта Джанкойского района. По данным компании, свет отсутствовал в населенных пунктах Комсомольское, Субботник, Маслово.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварийные отключения света на Южном берегу Крыма - как решат проблему"Крымэнерго" модернизирует три электроподстанции на ЮБК за 11 миллиардовЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0a/1140254854_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b720644e68af67d89fa0f8379553cbd9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отключение электроэнергии в крыму, симферополь, новости крыма, энергосистема крыма, электричество, крым
Центр Симферополя остался без света
В Симферополе из-за аварии обесточен центр города
11:13 22.05.2025 (обновлено: 11:45 22.05.2025)