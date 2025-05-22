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В Севастополе торговали просроченной рыбой и икрой без документов - РИА Новости Крым, 22.05.2025
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В Севастополе торговали просроченной рыбой и икрой без документов
В Севастополе торговали просроченной рыбой и икрой без документов - РИА Новости Крым, 22.05.2025
В Севастополе торговали просроченной рыбой и икрой без документов
В Севастополе местный предприниматель продавал просроченную рыбную продукцию и икру без документов и маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T11:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе местный предприниматель продавал просроченную рыбную продукцию и икру без документов и маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности с наложением штрафа. Рыбная продукция выведена из оборота и помещена на ответственное изолированное хранение до решения вопроса по существу, уточнили в ведомстве.Всего с 21 января 2025 года проведено 59 проверок качества и безопасности пищевых продуктов животного происхождения в торговых точках, на предприятиях, в социально-значимых учреждениях на территории Крыма и Севастополя. Из оборота по фактам выявленных нарушений выведено более 40 тонн пищевой продукции, рассказали в Россельхознадзоре.Ранее сообщалось, что в Крыму менее чем за пять месяцев текущего года изъято и уничтожено более 40 тонн продукции, законодательно запрещенной к реализации в России по разным причинам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Коньяк и виски в "домашних условиях": под Ростовом накрыли алкоцехВ Крыму нашли более 600 кг опасной говядины72,5 процента суррогата – в Крыму изъяли фальсификат сливочного масла
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севастополь, новости севастополя, россельхознадзор, икра, рыба
В Севастополе торговали просроченной рыбой и икрой без документов

В Севастополе продавали просроченную рыбу и икру без документов

11:02 22.05.2025 (обновлено: 11:13 22.05.2025)
 
© Азово-Черноморское МУ Россельхознадзора Красная икра
Красная икра
© Азово-Черноморское МУ Россельхознадзора
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе местный предприниматель продавал просроченную рыбную продукцию и икру без документов и маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.
"Выявлена рыбная продукция и морепродукты без маркировки общим весом 2,6 кг, икры и рыбной продукции в ассортименте без ветеринарно-сопроводительных документов общим весом 42,1 кг, а также 11,8 кг рыбы и рыбной продукции с истекшим сроком годности", – сказано в сообщении.
Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности с наложением штрафа. Рыбная продукция выведена из оборота и помещена на ответственное изолированное хранение до решения вопроса по существу, уточнили в ведомстве.
Всего с 21 января 2025 года проведено 59 проверок качества и безопасности пищевых продуктов животного происхождения в торговых точках, на предприятиях, в социально-значимых учреждениях на территории Крыма и Севастополя. Из оборота по фактам выявленных нарушений выведено более 40 тонн пищевой продукции, рассказали в Россельхознадзоре.
Ранее сообщалось, что в Крыму менее чем за пять месяцев текущего года изъято и уничтожено более 40 тонн продукции, законодательно запрещенной к реализации в России по разным причинам.
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