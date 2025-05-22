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В Севастополе торговали просроченной рыбой и икрой без документов

В Севастополе торговали просроченной рыбой и икрой без документов - РИА Новости Крым, 22.05.2025

В Севастополе торговали просроченной рыбой и икрой без документов

В Севастополе местный предприниматель продавал просроченную рыбную продукцию и икру без документов и маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T11:02

2025-05-22T11:02

2025-05-22T11:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе местный предприниматель продавал просроченную рыбную продукцию и икру без документов и маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности с наложением штрафа. Рыбная продукция выведена из оборота и помещена на ответственное изолированное хранение до решения вопроса по существу, уточнили в ведомстве.Всего с 21 января 2025 года проведено 59 проверок качества и безопасности пищевых продуктов животного происхождения в торговых точках, на предприятиях, в социально-значимых учреждениях на территории Крыма и Севастополя. Из оборота по фактам выявленных нарушений выведено более 40 тонн пищевой продукции, рассказали в Россельхознадзоре.Ранее сообщалось, что в Крыму менее чем за пять месяцев текущего года изъято и уничтожено более 40 тонн продукции, законодательно запрещенной к реализации в России по разным причинам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Коньяк и виски в "домашних условиях": под Ростовом накрыли алкоцехВ Крыму нашли более 600 кг опасной говядины72,5 процента суррогата – в Крыму изъяли фальсификат сливочного масла

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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