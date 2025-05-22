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В Севастополе открывается XXXIV Международный кинофорум "Золотой Витязь" - РИА Новости Крым, 22.05.2025
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В Севастополе открывается XXXIV Международный кинофорум "Золотой Витязь"
В Севастополе открывается XXXIV Международный кинофорум "Золотой Витязь" - РИА Новости Крым, 22.05.2025
В Севастополе открывается XXXIV Международный кинофорум "Золотой Витязь"
В Севастополе начинает работу XXXIV Международный кинофорум "Золотой Витязь". Об этом сообил губернатор города Михаил Развожаев."Это крупнейший в новой истории... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T08:28
2025-05-22T08:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе начинает работу XXXIV Международный кинофорум "Золотой Витязь". Об этом сообил губернатор города Михаил Развожаев."Это крупнейший в новой истории России фестиваль духовно-нравственного кино. Создатель и бессменный президент Кинофорума – Николай Петрович Бурляев, народный артист России, лауреат многочисленных премий. Девиз кинофорума: "За нравственные идеалы, за возвышение души человека". Он как раз о том, что сейчас важнее всего: о единстве людей думающих, увлеченных, стремящихся сохранить самобытность, традиции и культуру своей страны", – говорится в сообщении. Губернатор напомнил, что ы евастополе "Золотой Витязь" пройдет в девятый раз и продлится с 22 по 29 мая. Церемонии открытия и закрытия форума впервые состоятся в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес", фильмы конкурсной программы покажут в городских кинотеатрах. Вход на все мероприятия свободный.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, культура, искусство , кино, крым, новости крыма, новый херсонес
В Севастополе открывается XXXIV Международный кинофорум "Золотой Витязь"

В Севастополе начинает работу XXXIV Международный кинофорум "Золотой Витязь"

08:28 22.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес
 Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе начинает работу XXXIV Международный кинофорум "Золотой Витязь". Об этом сообил губернатор города Михаил Развожаев.

"Это крупнейший в новой истории России фестиваль духовно-нравственного кино. Создатель и бессменный президент Кинофорума – Николай Петрович Бурляев, народный артист России, лауреат многочисленных премий. Девиз кинофорума: "За нравственные идеалы, за возвышение души человека". Он как раз о том, что сейчас важнее всего: о единстве людей думающих, увлеченных, стремящихся сохранить самобытность, традиции и культуру своей страны", – говорится в сообщении.

Губернатор напомнил, что ы евастополе "Золотой Витязь" пройдет в девятый раз и продлится с 22 по 29 мая. Церемонии открытия и закрытия форума впервые состоятся в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес", фильмы конкурсной программы покажут в городских кинотеатрах. Вход на все мероприятия свободный.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевКультураИскусствоКиноКрымНовости КрымаНовый Херсонес
 
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