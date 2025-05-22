В Севастополе открывается XXXIV Международный кинофорум "Золотой Витязь"
В Севастополе начинает работу XXXIV Международный кинофорум "Золотой Витязь"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе начинает работу XXXIV Международный кинофорум "Золотой Витязь". Об этом сообил губернатор города Михаил Развожаев.
"Это крупнейший в новой истории России фестиваль духовно-нравственного кино. Создатель и бессменный президент Кинофорума – Николай Петрович Бурляев, народный артист России, лауреат многочисленных премий. Девиз кинофорума: "За нравственные идеалы, за возвышение души человека". Он как раз о том, что сейчас важнее всего: о единстве людей думающих, увлеченных, стремящихся сохранить самобытность, традиции и культуру своей страны", – говорится в сообщении.
Губернатор напомнил, что ы евастополе "Золотой Витязь" пройдет в девятый раз и продлится с 22 по 29 мая. Церемонии открытия и закрытия форума впервые состоятся в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес", фильмы конкурсной программы покажут в городских кинотеатрах. Вход на все мероприятия свободный.
"Это крупнейший в новой истории России фестиваль духовно-нравственного кино. Создатель и бессменный президент Кинофорума – Николай Петрович Бурляев, народный артист России, лауреат многочисленных премий. Девиз кинофорума: "За нравственные идеалы, за возвышение души человека". Он как раз о том, что сейчас важнее всего: о единстве людей думающих, увлеченных, стремящихся сохранить самобытность, традиции и культуру своей страны", – говорится в сообщении.
Губернатор напомнил, что ы евастополе "Золотой Витязь" пройдет в девятый раз и продлится с 22 по 29 мая. Церемонии открытия и закрытия форума впервые состоятся в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес", фильмы конкурсной программы покажут в городских кинотеатрах. Вход на все мероприятия свободный.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.