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В Севастополе открывается XXXIV Международный кинофорум "Золотой Витязь"

В Севастополе открывается XXXIV Международный кинофорум "Золотой Витязь" - РИА Новости Крым, 22.05.2025

В Севастополе открывается XXXIV Международный кинофорум "Золотой Витязь"

В Севастополе начинает работу XXXIV Международный кинофорум "Золотой Витязь". Об этом сообил губернатор города Михаил Развожаев."Это крупнейший в новой истории... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T08:28

2025-05-22T08:28

2025-05-22T08:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе начинает работу XXXIV Международный кинофорум "Золотой Витязь". Об этом сообил губернатор города Михаил Развожаев."Это крупнейший в новой истории России фестиваль духовно-нравственного кино. Создатель и бессменный президент Кинофорума – Николай Петрович Бурляев, народный артист России, лауреат многочисленных премий. Девиз кинофорума: "За нравственные идеалы, за возвышение души человека". Он как раз о том, что сейчас важнее всего: о единстве людей думающих, увлеченных, стремящихся сохранить самобытность, традиции и культуру своей страны", – говорится в сообщении. Губернатор напомнил, что ы евастополе "Золотой Витязь" пройдет в девятый раз и продлится с 22 по 29 мая. Церемонии открытия и закрытия форума впервые состоятся в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес", фильмы конкурсной программы покажут в городских кинотеатрах. Вход на все мероприятия свободный.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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