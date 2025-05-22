https://crimea.ria.ru/20250522/v-rossii-vspykhnuli-lesnye-pozhary-na-ploschadi-2-mln-gektarov-s-nachala-goda-1146638148.html

В России вспыхнули лесные пожары на площади 2 млн гектаров с начала года

В России вспыхнули лесные пожары на площади 2 млн гектаров с начала года - РИА Новости Крым, 22.05.2025

В России вспыхнули лесные пожары на площади 2 млн гектаров с начала года

С начала года в России зафиксировано 2500 очагов лесных пожаров общей площадью около 2 миллионов гектаров. Об этом сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков на... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T18:41

2025-05-22T18:41

2025-05-22T18:41

александр куренков

россия

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

пожар

правительство севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/13/1130166275_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_8f68cd81457f1f66ca5fb9e87f260d35.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. С начала года в России зафиксировано 2500 очагов лесных пожаров общей площадью около 2 миллионов гектаров. Об этом сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.По его словам, наиболее сложная обстановка складывается в Забайкальском крае. С начала года там зарегистрировано 487 очагов лесных пожаров на общей площади 1,5 млн гектаров. Обстановка на территории края отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера.Подразделения, действующие на территории региона, были своевременно усилены аэромобильными группировками Амурского спасательного центра, Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и Сибирской пожарно-спасательной академии.Также в целях защиты населенных пунктов и объектов экономики на дежурство в Читу перебазированы воздушные суда МЧС России, вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами и самолеты Ил-76 и Бе-200, добавил Куренков.На сегодняшний день на территории субъекта действует 39 очагов лесных пожаров на общей площади почти 750 тысяч гектаров, из которых девять локализованы, уточнил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр куренков, россия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, правительство севастополя