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В России вспыхнули лесные пожары на площади 2 млн гектаров с начала года
В России вспыхнули лесные пожары на площади 2 млн гектаров с начала года - РИА Новости Крым, 22.05.2025
В России вспыхнули лесные пожары на площади 2 млн гектаров с начала года
С начала года в России зафиксировано 2500 очагов лесных пожаров общей площадью около 2 миллионов гектаров. Об этом сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков на... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T18:41
2025-05-22T18:41
2025-05-22T18:41
александр куренков
россия
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
правительство севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. С начала года в России зафиксировано 2500 очагов лесных пожаров общей площадью около 2 миллионов гектаров. Об этом сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.По его словам, наиболее сложная обстановка складывается в Забайкальском крае. С начала года там зарегистрировано 487 очагов лесных пожаров на общей площади 1,5 млн гектаров. Обстановка на территории края отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера.Подразделения, действующие на территории региона, были своевременно усилены аэромобильными группировками Амурского спасательного центра, Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и Сибирской пожарно-спасательной академии.Также в целях защиты населенных пунктов и объектов экономики на дежурство в Читу перебазированы воздушные суда МЧС России, вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами и самолеты Ил-76 и Бе-200, добавил Куренков.На сегодняшний день на территории субъекта действует 39 очагов лесных пожаров на общей площади почти 750 тысяч гектаров, из которых девять локализованы, уточнил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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александр куренков, россия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, правительство севастополя
В России вспыхнули лесные пожары на площади 2 млн гектаров с начала года
В России с начала года зафиксировано 2500 очагов лесных пожаров площадью 2 млн гектаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. С начала года в России зафиксировано 2500 очагов лесных пожаров общей площадью около 2 миллионов гектаров. Об этом сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"С начала года на территории Российской Федерации возникло почти 2,5 тысячи очагов лесных пожаров. Площадь пожаров составляет около 2 миллионов гектаров, что в два с половиной раза выше значений за аналогичный период 2024 года", - сказал Куренков.
По его словам, наиболее сложная обстановка складывается в Забайкальском крае. С начала года там зарегистрировано 487 очагов лесных пожаров на общей площади 1,5 млн гектаров. Обстановка на территории края отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера.
Подразделения, действующие на территории региона, были своевременно усилены аэромобильными группировками Амурского спасательного центра, Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и Сибирской пожарно-спасательной академии.
Также в целях защиты населенных пунктов и объектов экономики на дежурство в Читу перебазированы воздушные суда МЧС России, вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами и самолеты Ил-76 и Бе-200, добавил Куренков.
На сегодняшний день на территории субъекта действует 39 очагов лесных пожаров на общей площади почти 750 тысяч гектаров, из которых девять локализованы, уточнил он.
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