https://crimea.ria.ru/20250522/v-berdyanske-otkryt-pervyy-filial-arteka--krasnaya-gvozdika-1146638511.html
В Бердянске открыт первый филиал "Артека" – "Красная Гвоздика"
В Бердянске открыт первый филиал "Артека" – "Красная Гвоздика" - РИА Новости Крым, 22.05.2025
В Бердянске открыт первый филиал "Артека" – "Красная Гвоздика"
В Бердянске Запорожской области начал работу первый филиал международного детского центра "Артек" – "Красная Гвоздика". Лагерь станет важной частью масштабной... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T18:51
2025-05-22T18:51
2025-05-22T18:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Бердянске Запорожской области начал работу первый филиал международного детского центра "Артек" – "Красная Гвоздика". Лагерь станет важной частью масштабной летней кампании отдыха. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.В летний сезон 2025 года лагерь примет порядка 1,5 тысячи детей из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Ожидается, что в дальнейшем филиал станет постоянной площадкой для круглогодичного детского отдыха.По его словам, особое внимание в этом году уделяется детям из приграничных областей. Так, на летний отдых отправятся 34 тысячи ребят из Курской и 65 тысяч из Белгородской областей. Всего в этом году около 175 тысяч детей участников специальной военной операции смогут оздоровиться в лагерях по всей стране.На организацию летнего отдыха детей в 2025 году из бюджета выделено около 85 миллиардов рублей. Дополнительно, по решению премьер-министра Михаила Мишустина, на поддержку летней кампании направлен еще 1 миллиард рублей, также сообщил Чернышенко."Безопасность – приоритет: уже проведены всероссийские антитеррористические учения и селекторные совещания со всеми регионами. Кроме того, продолжается масштабная модернизация лагерной инфраструктуры: ежегодное финансирование программы увеличено на 3 миллиарда рублей, что позволит создавать более 3000 новых мест ежегодно", - сказал вице-премьер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каникулы мечты: что ждет детей в лагерях Крыма этим летомСколько летних лагерей при школах откроют в ЯлтеКак выбрать оздоровительный лагерь для летнего отдыха ребенка
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новости, мдц "артек", бердянск, владимир путин (политик), правительство россии, новые регионы россии, запорожская область, дмитрий чернышенко
В Бердянске открыт первый филиал "Артека" – "Красная Гвоздика"
"Красная гвоздика" летом 2025 года примет порядка полутора тысяч детей из новых регионов
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Бердянске Запорожской области начал работу первый филиал международного детского центра "Артек" – "Красная Гвоздика". Лагерь станет важной частью масштабной летней кампании отдыха. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
В летний сезон 2025 года лагерь примет порядка 1,5 тысячи детей из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Ожидается, что в дальнейшем филиал станет постоянной площадкой для круглогодичного детского отдыха.
"Я в конце апреля в командировке был там. Лично с главой региона проверили готовность к летнему сезону", – уточнил Чернышенко.
По его словам, особое внимание в этом году уделяется детям из приграничных областей. Так, на летний отдых отправятся 34 тысячи ребят из Курской и 65 тысяч из Белгородской областей. Всего в этом году около 175 тысяч детей участников специальной военной операции смогут оздоровиться в лагерях по всей стране.
На организацию летнего отдыха детей в 2025 году из бюджета выделено около 85 миллиардов рублей. Дополнительно, по решению премьер-министра Михаила Мишустина, на поддержку летней кампании направлен еще 1 миллиард рублей, также сообщил Чернышенко.
"Безопасность – приоритет: уже проведены всероссийские антитеррористические учения и селекторные совещания со всеми регионами. Кроме того, продолжается масштабная модернизация лагерной инфраструктуры: ежегодное финансирование программы увеличено на 3 миллиарда рублей, что позволит создавать более 3000 новых мест ежегодно", - сказал вице-премьер.
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