https://crimea.ria.ru/20250522/v-berdyanske-otkryt-pervyy-filial-arteka--krasnaya-gvozdika-1146638511.html

В Бердянске открыт первый филиал "Артека" – "Красная Гвоздика"

В Бердянске открыт первый филиал "Артека" – "Красная Гвоздика" - РИА Новости Крым, 22.05.2025

В Бердянске открыт первый филиал "Артека" – "Красная Гвоздика"

В Бердянске Запорожской области начал работу первый филиал международного детского центра "Артек" – "Красная Гвоздика". Лагерь станет важной частью масштабной... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T18:51

2025-05-22T18:51

2025-05-22T18:51

новости

мдц "артек"

бердянск

владимир путин (политик)

правительство россии

новые регионы россии

запорожская область

дмитрий чернышенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/06/1137914773_77:0:946:489_1920x0_80_0_0_98a8f985a0abfb77852db36be0148681.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Бердянске Запорожской области начал работу первый филиал международного детского центра "Артек" – "Красная Гвоздика". Лагерь станет важной частью масштабной летней кампании отдыха. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.В летний сезон 2025 года лагерь примет порядка 1,5 тысячи детей из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Ожидается, что в дальнейшем филиал станет постоянной площадкой для круглогодичного детского отдыха.По его словам, особое внимание в этом году уделяется детям из приграничных областей. Так, на летний отдых отправятся 34 тысячи ребят из Курской и 65 тысяч из Белгородской областей. Всего в этом году около 175 тысяч детей участников специальной военной операции смогут оздоровиться в лагерях по всей стране.На организацию летнего отдыха детей в 2025 году из бюджета выделено около 85 миллиардов рублей. Дополнительно, по решению премьер-министра Михаила Мишустина, на поддержку летней кампании направлен еще 1 миллиард рублей, также сообщил Чернышенко."Безопасность – приоритет: уже проведены всероссийские антитеррористические учения и селекторные совещания со всеми регионами. Кроме того, продолжается масштабная модернизация лагерной инфраструктуры: ежегодное финансирование программы увеличено на 3 миллиарда рублей, что позволит создавать более 3000 новых мест ежегодно", - сказал вице-премьер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каникулы мечты: что ждет детей в лагерях Крыма этим летомСколько летних лагерей при школах откроют в ЯлтеКак выбрать оздоровительный лагерь для летнего отдыха ребенка

бердянск

новые регионы россии

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мдц "артек", бердянск, владимир путин (политик), правительство россии, новые регионы россии, запорожская область, дмитрий чернышенко