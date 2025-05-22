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В Белогорском районе Крыма экс-чиновницу будут судить за взятки - РИА Новости Крым, 22.05.2025
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В Белогорском районе Крыма экс-чиновницу будут судить за взятки
В Белогорском районе Крыма экс-чиновницу будут судить за взятки - РИА Новости Крым, 22.05.2025
В Белогорском районе Крыма экс-чиновницу будут судить за взятки
В Белогорском районе Крыма перед судом предстанет экс-руководитель департамента труда и соцзащиты населения за получение 260 тысяч рублей в виде взяток. Об этом РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T16:15
2025-05-22T17:38
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белогорский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма перед судом предстанет экс-руководитель департамента труда и соцзащиты населения за получение 260 тысяч рублей в виде взяток. Об этом сообщают пресс-службы крымского следкома и республиканской прокуратуры.По информации ведомства, чиновница "помогала" знакомым получать пособия на развитие предпринимательской деятельности."Получив согласие знакомых, не имевших возможности оформить подтверждающие для предоставления социальной помощи документы, фигурантка самостоятельно их подготавливала", – сообщили в СК Крыма и Севастополя.За "помощь" обвиняемая просила вознаграждение в размере 350 тысяч рублей.Незаконную деятельность пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и органов внутренних дел. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Белогорский районный суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что бывший директор государственного унитарного предприятия "Крымавтотранс" приговорена к девяти годам лишения свободы и крупному штрафу по обвинению в получении взяток и растрате бюджетных средств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хищение из гособоронзаказа на миллиард: установлены еще пять фигурантовВ Крыму предприниматель похитил 176 млн рублей на оборонных заказахНа работах в районе Сакского озера подрядчик украл 163 миллиона рублей
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новости, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, новости крыма, белогорский район, суд
В Белогорском районе Крыма экс-чиновницу будут судить за взятки

В Белогорском районе за взятку в 260 тысяч рублей перед судом предстанет чиновница

16:15 22.05.2025 (обновлено: 17:38 22.05.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма перед судом предстанет экс-руководитель департамента труда и соцзащиты населения за получение 260 тысяч рублей в виде взяток. Об этом сообщают пресс-службы крымского следкома и республиканской прокуратуры.
По информации ведомства, чиновница "помогала" знакомым получать пособия на развитие предпринимательской деятельности.
"Получив согласие знакомых, не имевших возможности оформить подтверждающие для предоставления социальной помощи документы, фигурантка самостоятельно их подготавливала", – сообщили в СК Крыма и Севастополя.
За "помощь" обвиняемая просила вознаграждение в размере 350 тысяч рублей.
"Так бывшая начальница департамента труда и соцзащиты населения района получала денежные средства за незаконное получение выплат по социальным контрактам. Общая сумма взяток составила порядка 260 тысяч рублей", – добавили в республиканской прокуратуре.
Незаконную деятельность пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и органов внутренних дел. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Белогорский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что бывший директор государственного унитарного предприятия "Крымавтотранс" приговорена к девяти годам лишения свободы и крупному штрафу по обвинению в получении взяток и растрате бюджетных средств.
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НовостиГСУ СК России по Крыму и СевастополюПрокуратура Республики КрымНовости КрымаБелогорский районСуд
 
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