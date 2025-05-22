https://crimea.ria.ru/20250522/v-belogorskom-rayone-kryma-eks-chinovnitsu-osudyat-za-vzyatki-1146629287.html

В Белогорском районе Крыма экс-чиновницу будут судить за взятки

В Белогорском районе Крыма экс-чиновницу будут судить за взятки - РИА Новости Крым, 22.05.2025

В Белогорском районе Крыма экс-чиновницу будут судить за взятки

В Белогорском районе Крыма перед судом предстанет экс-руководитель департамента труда и соцзащиты населения за получение 260 тысяч рублей в виде взяток. Об этом РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T16:15

2025-05-22T16:15

2025-05-22T17:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма перед судом предстанет экс-руководитель департамента труда и соцзащиты населения за получение 260 тысяч рублей в виде взяток. Об этом сообщают пресс-службы крымского следкома и республиканской прокуратуры.По информации ведомства, чиновница "помогала" знакомым получать пособия на развитие предпринимательской деятельности."Получив согласие знакомых, не имевших возможности оформить подтверждающие для предоставления социальной помощи документы, фигурантка самостоятельно их подготавливала", – сообщили в СК Крыма и Севастополя.За "помощь" обвиняемая просила вознаграждение в размере 350 тысяч рублей.Незаконную деятельность пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и органов внутренних дел. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Белогорский районный суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что бывший директор государственного унитарного предприятия "Крымавтотранс" приговорена к девяти годам лишения свободы и крупному штрафу по обвинению в получении взяток и растрате бюджетных средств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хищение из гособоронзаказа на миллиард: установлены еще пять фигурантовВ Крыму предприниматель похитил 176 млн рублей на оборонных заказахНа работах в районе Сакского озера подрядчик украл 163 миллиона рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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