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В Бахчисарайском районе отработают учебную эвакуацию населения
В Бахчисарайском районе отработают учебную эвакуацию населения - РИА Новости Крым, 22.05.2025
В Бахчисарайском районе отработают учебную эвакуацию населения
Антитеррористические учения пройдут в Бахчисарайском районе Крыма в пятницу, 23 мая. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T07:07
2025-05-22T07:07
2025-05-22T07:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Антитеррористические учения пройдут в Бахчисарайском районе Крыма в пятницу, 23 мая. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.Отмечается, что 23 мая c 9:00 до 16:00 на территории Скалистовского сельского поселения отработают учебную эвакуацию жителей. Также в ходе проведения мероприятий будут слышны звуки выстрелов и взрывов.Уточняется, что в рамках учений сотрудники дорожно-патрульной службы ограничат движение транспорта по ряду улиц в селе Скалистом, в том числе и центральную. Кроме того, будет отрабатываться процесс эвакуации населения.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. При этом в Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Добровольцы "Барс-Крым" проходят подготовку по опыту спецоперацииВ Севастополе усилят меры безопасности ко Дню Победы и на летоВ школах и колледжах Керчи пройдут антитеррористические учения
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РИА Новости Крым
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крым, бахчисарайский район, учения, армия и флот, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
В Бахчисарайском районе отработают учебную эвакуацию населения
В селе Скалистое Бахчисарайского района Крыма 23 мая пройдут антитеррористические учения
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Антитеррористические учения пройдут в Бахчисарайском районе Крыма в пятницу, 23 мая. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.
Отмечается, что 23 мая c 9:00 до 16:00 на территории Скалистовского сельского поселения отработают учебную эвакуацию жителей. Также в ходе проведения мероприятий будут слышны звуки выстрелов и взрывов.
"В рамках мероприятия будет проверена готовность оперативных служб. Обращаемся к населению с просьбой соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб, не допускать паники и пользоваться информацией из официальных источников", – обратились к населению в администрации района.
Уточняется, что в рамках учений сотрудники дорожно-патрульной службы ограничат движение транспорта по ряду улиц в селе Скалистом, в том числе и центральную. Кроме того, будет отрабатываться процесс эвакуации населения.
Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. При этом в Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.
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