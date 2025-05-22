https://crimea.ria.ru/20250522/v-bakhchisarayskom-rayone-otrabotayut-uchebnuyu-evakuatsiyu-naseleniya-1146598784.html

В Бахчисарайском районе отработают учебную эвакуацию населения

В Бахчисарайском районе отработают учебную эвакуацию населения - РИА Новости Крым, 22.05.2025

В Бахчисарайском районе отработают учебную эвакуацию населения

Антитеррористические учения пройдут в Бахчисарайском районе Крыма в пятницу, 23 мая. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T07:07

2025-05-22T07:07

2025-05-22T07:07

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безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Антитеррористические учения пройдут в Бахчисарайском районе Крыма в пятницу, 23 мая. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.Отмечается, что 23 мая c 9:00 до 16:00 на территории Скалистовского сельского поселения отработают учебную эвакуацию жителей. Также в ходе проведения мероприятий будут слышны звуки выстрелов и взрывов.Уточняется, что в рамках учений сотрудники дорожно-патрульной службы ограничат движение транспорта по ряду улиц в селе Скалистом, в том числе и центральную. Кроме того, будет отрабатываться процесс эвакуации населения.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. При этом в Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Добровольцы "Барс-Крым" проходят подготовку по опыту спецоперацииВ Севастополе усилят меры безопасности ко Дню Победы и на летоВ школах и колледжах Керчи пройдут антитеррористические учения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, бахчисарайский район, учения, армия и флот, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя