https://crimea.ria.ru/20250522/uslugi-svyazi-ogranichivayut-v-orlovskoy-oblasti-iz-za-atak-vsu-1146612478.html
Услуги связи ограничивают в Орловской области из-за атак ВСУ
Услуги связи ограничивают в Орловской области из-за атак ВСУ - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Услуги связи ограничивают в Орловской области из-за атак ВСУ
Мобильный интернет и услуги связи временного ограничивают в Орловской области из-за угроз со стороны ВСУ. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Андрей... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T10:12
2025-05-22T10:12
2025-05-22T10:12
обстрелы всу
орловская область
андрей клычков
мобильная связь
интернет
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Мобильный интернет и услуги связи временного ограничивают в Орловской области из-за угроз со стороны ВСУ. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Андрей Клычков.По его данным, только в ночь на 22 мая над областью уничтожено более 20 беспилотников противника. В этой связи меры оправданы, поскольку необходимы для обеспечения безопасности жителей, предприятий и инфраструктуры, пояснил глава региона."Как только оперативная обстановка позволит – доступ будет восстановлен в полном объеме", - пообещал КлычковДесять регионов России подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ в ночь на четверг – средства российской ПВО ликвидировали более 100 вражеских дронов, в том числе над Орловской областью, сообщили ранее в Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки дрона с взрывчаткой упали возле оздоровительного комплекса в ТулеМассированная атака беспилотников на Москву продолжалась всю ночьЕще 77 украинских дронов сбиты над регионами России
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РИА Новости Крым
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обстрелы всу, орловская область, андрей клычков, мобильная связь, интернет, безопасность, новости
Услуги связи ограничивают в Орловской области из-за атак ВСУ
В Орловской области из-за атак ВСУ ограничивают мобильный интернет и услуги связи