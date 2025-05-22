https://crimea.ria.ru/20250522/uslugi-svyazi-ogranichivayut-v-orlovskoy-oblasti-iz-za-atak-vsu-1146612478.html

Услуги связи ограничивают в Орловской области из-за атак ВСУ

Услуги связи ограничивают в Орловской области из-за атак ВСУ - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Услуги связи ограничивают в Орловской области из-за атак ВСУ

Мобильный интернет и услуги связи временного ограничивают в Орловской области из-за угроз со стороны ВСУ. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Андрей... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T10:12

2025-05-22T10:12

2025-05-22T10:12

обстрелы всу

орловская область

андрей клычков

мобильная связь

интернет

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Мобильный интернет и услуги связи временного ограничивают в Орловской области из-за угроз со стороны ВСУ. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Андрей Клычков.По его данным, только в ночь на 22 мая над областью уничтожено более 20 беспилотников противника. В этой связи меры оправданы, поскольку необходимы для обеспечения безопасности жителей, предприятий и инфраструктуры, пояснил глава региона."Как только оперативная обстановка позволит – доступ будет восстановлен в полном объеме", - пообещал КлычковДесять регионов России подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ в ночь на четверг – средства российской ПВО ликвидировали более 100 вражеских дронов, в том числе над Орловской областью, сообщили ранее в Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки дрона с взрывчаткой упали возле оздоровительного комплекса в ТулеМассированная атака беспилотников на Москву продолжалась всю ночьЕще 77 украинских дронов сбиты над регионами России

орловская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, орловская область, андрей клычков, мобильная связь, интернет, безопасность, новости