https://crimea.ria.ru/20250522/u-zelenskogo-postavili-uslovie-po-dalneyshim-peregovoram-s-rossiey-1146614222.html

У Зеленского поставили условие по дальнейшим переговорам с Россией

У Зеленского поставили условие по дальнейшим переговорам с Россией - РИА Новости Крым, 22.05.2025

У Зеленского поставили условие по дальнейшим переговорам с Россией

Продолжение переговоров с Россией возможно только после обмена пленными. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T11:27

2025-05-22T11:27

2025-05-22T11:27

андрей ермак

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россия

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обмен пленными

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Продолжение переговоров с Россией возможно только после обмена пленными. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.По информации газеты The Wall Street Journal, следующий этап переговоров между Россией и Украиной пройдет в Ватикане в середине июня. По словам источников издания, президент США Дональд Трамп в прошлое воскресенье заявил европейским лидерам, что может направить на эти переговоры американского госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога.Трехсторонняя встреча Россия – Украина – Турция прошла 16 мая в Стамбуле. Она стала результатам предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.По итогам встречи глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом переговоров с Украиной. Делегации договорились в ближайшие дни провести масштабный обмен пленными тысяча на тысячу человек, а также представить свое видение прекращения огня. Украинская сторона в свою очередь запросила прямые переговоры между руководителями государства. Этот запрос был принят к сведению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия выступает за остановку боевых действий – условие Сроков нет и быть не может: в Кремле рассказали о меморандуме с УкраинойЗеленского будут "прогибать": эксперт об итогах разговора Путина и Трампа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей ермак, украина, россия, переговоры, новости, политика, обмен пленными