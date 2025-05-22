https://crimea.ria.ru/20250522/tramp-otklonil-predlozhenie-evrosoyuza-po-prekrascheniyu-ognya-na-ukraine-1146615177.html

Трамп отклонил предложение Евросоюза по прекращению огня на Украине

Трамп отклонил предложение Евросоюза по прекращению огня на Украине - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Трамп отклонил предложение Евросоюза по прекращению огня на Украине

После телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил главам стран Европы, что против безусловного прекращения... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T12:09

2025-05-22T12:09

2025-05-22T12:09

дональд трамп

европейский союз (ес)

европа

россия

новости

переговоры

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111421/25/1114212527_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_d49350aab88b37f812a473da8e410ec2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. После телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил главам стран Европы, что против безусловного прекращения огня на Украине, пишет Wall Street Journal.В материале указано, что главы европейских государств согласились прекратить использовать это слово.Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в середине июня в Ватикане.Трехсторонняя встреча Россия – Украина – Турция прошла 16 мая в Стамбуле. Она стала результатам предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.По итогам встречи глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом переговоров с Украиной. Делегации договорились в ближайшие дни провести масштабный обмен пленными тысяча на тысячу человек, а также представить свое видение прекращения огня. Украинская сторона в свою очередь запросила прямые переговоры между руководителями государства. Этот запрос был принят к сведению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сроков нет и быть не может: в Кремле рассказали о меморандуме с УкраинойЗеленского будут "прогибать": эксперт об итогах разговора Путина и ТрампаСбежать не удастся: что ждет Зеленского

https://crimea.ria.ru/20250520/memorandum-rossii-i-ukrainy-pri-kakikh-usloviyakh-vozmozhen-mir-1146567283.html

европа

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, европейский союз (ес), европа, россия, новости, переговоры, украина