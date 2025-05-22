Трамп отклонил предложение Евросоюза по прекращению огня на Украине
Трамп отклонил предложение Евросоюза по безусловному прекращению огня на Украине
© AFP 2018 / Nicholas KammПрезидент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. После телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил главам стран Европы, что против безусловного прекращения огня на Украине, пишет Wall Street Journal.
"Некоторые из участвовавших в телефонном разговоре европейских лидеров настаивали на том, что результатом любых переговоров должно быть безусловное прекращение огня. Но Трамп снова возразил, заявив, что ему не нравится термин "безусловный". Он сказал, что никогда не использовал этот термин", – сказано в публикации.
В материале указано, что главы европейских государств согласились прекратить использовать это слово.
Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в середине июня в Ватикане.
Трехсторонняя встреча Россия – Украина – Турция прошла 16 мая в Стамбуле. Она стала результатам предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.
По итогам встречи глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом переговоров с Украиной. Делегации договорились в ближайшие дни провести масштабный обмен пленными тысяча на тысячу человек, а также представить свое видение прекращения огня. Украинская сторона в свою очередь запросила прямые переговоры между руководителями государства. Этот запрос был принят к сведению.
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