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США выходят из переговоров по Украине – насколько вероятен этот сценарий - РИА Новости Крым, 22.05.2025
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США выходят из переговоров по Украине – насколько вероятен этот сценарий
США выходят из переговоров по Украине – насколько вероятен этот сценарий - РИА Новости Крым, 22.05.2025
США выходят из переговоров по Украине – насколько вероятен этот сценарий
Администрация США не заинтересована в полноценном выходе из переговорного процесса по Украине, этот сценарий развития событий маловероятен. Такое мнение в эфире РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T14:44
2025-05-22T14:44
радио "спутник в крыму"
переговоры
сша
россия
украина
дональд трамп
политика
мнения
владимир киреев
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Владимир Киреев: выйдут ли США из переговоров по Украине
Владимир Киреев: выйдут ли США из переговоров по Украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Администрация США не заинтересована в полноценном выходе из переговорного процесса по Украине, этот сценарий развития событий маловероятен. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества, автор ТГ-канала "Эхо грядущей войны" Владимир Киреев.По мнению Киреева, Вашингтону важно сохранять ситуацию с урегулированием на Украине управляемой, поскольку если США полностью выйдут из этого процесса, значительно возрастет риск того, что агрессивно настроенные против России европейцы могут довести ситуацию до новой мировой войны.Кроме того, администрации американского президента Дональда Трампа необходима Россия для реализации целей США в глобальной политике на ближайшую перспективу, полагает эксперт. А чтобы этого добиться, нужно урегулировать конфликт на Украине.Аналитик также считает, что США пока не будут и прекращать поддержку Украины, поскольку в случае ее остановки они потеряют контроль над процессом урегулирования и утратят рычаг давления на Россию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Продолжат ли США поддерживать Украину Американцами не станут: почему Трамп предлагает депортировать украинцев
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переговоры, сша, россия, украина, дональд трамп, политика, мнения, владимир киреев
США выходят из переговоров по Украине – насколько вероятен этот сценарий

Полный выход США из переговоров по Украине маловероятен – политолог

14:44 22.05.2025
 
© РИА Новости КрымФлаги России, США и Украины
Флаги России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Администрация США не заинтересована в полноценном выходе из переговорного процесса по Украине, этот сценарий развития событий маловероятен. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества, автор ТГ-канала "Эхо грядущей войны" Владимир Киреев.
Владимир Киреев: выйдут ли США из переговоров по Украине
14:44
"Очень маловероятно, что США полностью выйдут из этого процесса. Но вполне возможно, будет понижение их статуса как основного посредника в переговорах. США могут передать эту функцию третьим лицам. Но полностью оставить процесс украинского урегулирования они все равно не могут", - считает аналитик.
По мнению Киреева, Вашингтону важно сохранять ситуацию с урегулированием на Украине управляемой, поскольку если США полностью выйдут из этого процесса, значительно возрастет риск того, что агрессивно настроенные против России европейцы могут довести ситуацию до новой мировой войны.
Кроме того, администрации американского президента Дональда Трампа необходима Россия для реализации целей США в глобальной политике на ближайшую перспективу, полагает эксперт. А чтобы этого добиться, нужно урегулировать конфликт на Украине.
"Конечно, Трамп человек – импульсивный, но он мыслит о том, как США будут жить ближайшие 20-40 лет. Он считает, что мировую политику необходимо балансировать с помощью России, и отпустить такой инструмент было бы нелогичным. У Трампа есть ситуативная импульсивность, но импульсивность стратегическая ему не свойственна", - добавил Киреев.
Аналитик также считает, что США пока не будут и прекращать поддержку Украины, поскольку в случае ее остановки они потеряют контроль над процессом урегулирования и утратят рычаг давления на Россию.
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