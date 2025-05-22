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США выходят из переговоров по Украине – насколько вероятен этот сценарий

США выходят из переговоров по Украине – насколько вероятен этот сценарий - РИА Новости Крым, 22.05.2025

США выходят из переговоров по Украине – насколько вероятен этот сценарий

Администрация США не заинтересована в полноценном выходе из переговорного процесса по Украине, этот сценарий развития событий маловероятен. Такое мнение в эфире РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T14:44

2025-05-22T14:44

2025-05-22T14:44

радио "спутник в крыму"

переговоры

сша

россия

украина

дональд трамп

политика

мнения

владимир киреев

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Владимир Киреев: выйдут ли США из переговоров по Украине Владимир Киреев: выйдут ли США из переговоров по Украине audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Администрация США не заинтересована в полноценном выходе из переговорного процесса по Украине, этот сценарий развития событий маловероятен. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества, автор ТГ-канала "Эхо грядущей войны" Владимир Киреев.По мнению Киреева, Вашингтону важно сохранять ситуацию с урегулированием на Украине управляемой, поскольку если США полностью выйдут из этого процесса, значительно возрастет риск того, что агрессивно настроенные против России европейцы могут довести ситуацию до новой мировой войны.Кроме того, администрации американского президента Дональда Трампа необходима Россия для реализации целей США в глобальной политике на ближайшую перспективу, полагает эксперт. А чтобы этого добиться, нужно урегулировать конфликт на Украине.Аналитик также считает, что США пока не будут и прекращать поддержку Украины, поскольку в случае ее остановки они потеряют контроль над процессом урегулирования и утратят рычаг давления на Россию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Продолжат ли США поддерживать Украину Американцами не станут: почему Трамп предлагает депортировать украинцев

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сша

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переговоры, сша, россия, украина, дональд трамп, политика, мнения, владимир киреев