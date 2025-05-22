https://crimea.ria.ru/20250522/skoryy-poezd-murmansk--sevastopol-nachinaet-kursirovat-s-22-maya-1146621744.html

Скорый поезд Мурманск – Севастополь начинает курсировать с 22 мая

Скорый поезд Мурманск – Севастополь начинает курсировать с 22 мая - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Скорый поезд Мурманск – Севастополь начинает курсировать с 22 мая

Первый в этом году скорый поезд "Таврия" из Мурманска в Севастополь отправится 22 мая с вагонами беспересадочного сообщения. О б этом сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T21:45

2025-05-22T21:45

2025-05-22T21:45

поезд

гранд сервис экспресс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Первый в этом году скорый поезд "Таврия" из Мурманска в Севастополь отправится 22 мая с вагонами беспересадочного сообщения. О б этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В этом году поезд сообщением Мурманск – Архангельск – Севастополь вновь будет курсировать через Нижний Новгород.Перевозчик уточнил, что по направлению из Мурманска в Крым поезд проследует через Вологду, Ярославль, Иваново, Нижний Новгород, Саранск, Пензу, Ростов-на-Дону и Тамань.Ранее стало известно, что 22 мая в первый в этом году рейс из столицы России отправится поезд Москва – Феодосия. Состав будет курсировать один раз в четыре дня и проходить через Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда "Таврия" привезли на майские в Крым и обратно 268 тысяч пассажировОт Владикавказа до Москвы: как летом будут ходить поезда в КрымЕвпатория попала в топ направлений для отдыха россиян в мае

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, гранд сервис экспресс, российские железные дороги (ржд), железные дороги крыма, общество, крым, новости крыма