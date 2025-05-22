Скорый поезд Мурманск – Севастополь начинает курсировать с 22 мая
Перевозчик: скорый поезд из Мурманска в Севастополь запускают 22 мая
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд Мурманск – Севастополь
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Первый в этом году скорый поезд "Таврия" из Мурманска в Севастополь отправится 22 мая с вагонами беспересадочного сообщения. О б этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
В этом году поезд сообщением Мурманск – Архангельск – Севастополь вновь будет курсировать через Нижний Новгород.
"Поезд отправится в первый рейс из Мурманска 22 мая, в 23:10 и далее будет ходить по четвергам. Прибытие в Симферополь в понедельник в 16:00, в Севастополь – в 18:25. Из Севастополя поезд уходит по понедельникам в 00:15, из столицы Крыма в 2:10 с прибытием в Мурманск по четвергам в 15:14", – сообщили в транспортной компании.
Перевозчик уточнил, что по направлению из Мурманска в Крым поезд проследует через Вологду, Ярославль, Иваново, Нижний Новгород, Саранск, Пензу, Ростов-на-Дону и Тамань.
"Вагоны беспересадочного сообщения Архангельск – Севастополь будут отправляться из Архангельска, начиная с 23 мая по пятницам в 19:39. К поезду Мурманск – Севастополь их будут подцеплять на станции Обозерская. Из Севастополя в Архангельск вагоны прибывают по средам в 22:38", – добавили в транспортной компании.
Ранее стало известно, что 22 мая в первый в этом году рейс из столицы России отправится поезд Москва – Феодосия. Состав будет курсировать один раз в четыре дня и проходить через Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань.
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