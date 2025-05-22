https://crimea.ria.ru/20250522/simferopol-ostanovilsya--v-stolitse-kryma-7-ballnye-probki-1146626863.html

Симферополь остановился – в столице Крыма 7-балльные пробки

Симферополь остановился – в столице Крыма 7-балльные пробки - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Симферополь остановился – в столице Крыма 7-балльные пробки

Центральная часть Симферополя практически остановилась из-за 7-балльных пробок в четверг днем. Об этом свидетельствуют дорожные карты ресурса "Яндекс.Пробки". РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T15:13

2025-05-22T15:13

2025-05-22T15:13

ситуация на дорогах крыма

новости

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симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Центральная часть Симферополя практически остановилась из-за 7-балльных пробок в четверг днем. Об этом свидетельствуют дорожные карты ресурса "Яндекс.Пробки".Автопоток еле движется по улицам Козлова, Чехова, Караимской, Севастопольской, Горького, Жуковского, Гоголя, Павленко, Менделеева.В направлениях Суворовского спуска, улиц Александра Невского, Ким, бульвара Ленина транспорт растягивается в многометровые пробки. Ситуацию осложняют дорожные работы на перекрестке улицы Александра Невского и Галерейного переулка.Жителям и гостям Симферополя стоит учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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