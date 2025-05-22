https://crimea.ria.ru/20250522/simferopol-ostanovilsya--v-stolitse-kryma-7-ballnye-probki-1146626863.html
Симферополь остановился – в столице Крыма 7-балльные пробки
Симферополь остановился – в столице Крыма 7-балльные пробки - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Симферополь остановился – в столице Крыма 7-балльные пробки
Центральная часть Симферополя практически остановилась из-за 7-балльных пробок в четверг днем. Об этом свидетельствуют дорожные карты ресурса "Яндекс.Пробки". РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T15:13
2025-05-22T15:13
2025-05-22T15:13
ситуация на дорогах крыма
новости
пробки в симферополе
крым
новости крыма
транспорт
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/18/1123647198_29:164:1381:925_1920x0_80_0_0_08866f21c28ccb88df96c78b41940dc6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Центральная часть Симферополя практически остановилась из-за 7-балльных пробок в четверг днем. Об этом свидетельствуют дорожные карты ресурса "Яндекс.Пробки".Автопоток еле движется по улицам Козлова, Чехова, Караимской, Севастопольской, Горького, Жуковского, Гоголя, Павленко, Менделеева.В направлениях Суворовского спуска, улиц Александра Невского, Ким, бульвара Ленина транспорт растягивается в многометровые пробки. Ситуацию осложняют дорожные работы на перекрестке улицы Александра Невского и Галерейного переулка.Жителям и гостям Симферополя стоит учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/18/1123647198_201:195:1074:850_1920x0_80_0_0_1781440f711402b2f2c23d7f3495247d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, пробки в симферополе, крым, новости крыма, транспорт, симферополь
Симферополь остановился – в столице Крыма 7-балльные пробки
На дорогах Симферополя 7-балльные пробки
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Центральная часть Симферополя практически остановилась из-за 7-балльных пробок в четверг днем. Об этом свидетельствуют дорожные карты ресурса "Яндекс.Пробки".
Автопоток еле движется по улицам Козлова, Чехова, Караимской, Севастопольской, Горького, Жуковского, Гоголя, Павленко, Менделеева.
В направлениях Суворовского спуска, улиц Александра Невского, Ким, бульвара Ленина транспорт растягивается в многометровые пробки. Ситуацию осложняют дорожные работы на перекрестке улицы Александра Невского и Галерейного переулка.
Жителям и гостям Симферополя стоит учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.