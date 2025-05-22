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Ураган в Ялте – когда полностью устранят последствия

Ураган в Ялте – когда полностью устранят последствия - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Ураган в Ялте – когда полностью устранят последствия

В Ялте продолжают очищать дороги от поваленных ураганом деревьев, закончить работы планируют к понедельнику, 26 мая. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T08:11

2025-05-22T08:11

2025-05-22T08:20

радио "спутник в крыму"

ялта

янина павленко

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штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Ялте продолжают очищать дороги от поваленных ураганом деревьев, закончить работы планируют к понедельнику, 26 мая. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила глава администрации Янина Павленко.По словам Павленко, Ялта привыкла к погодным сюрпризам, потому в городе всегда на дежурстве есть аварийные бригады.Это позволило достаточно оперативно устранить большую часть последствий недавнего ночного ураганного ветра, который налетел на курортный город."В наш адрес поступило более 500 обращений. Практически все связанные с электроэнергией, с освобождением дорог. Все вопросы решены", – сказала Павленко.По ее словам, сейчас остается убрать оставшиеся поваленные штормом деревья. Заниматься этим коммунальщики будут ежедневно, включая предстоящие выходные.Накануне, 21 мая, сообщалось, что в Ялте в результате ночного урагана отключили две трансформаторные подстанции и временно перекрыли дорогу в поселке Горное.20 мая в Крыму из-за ухудшения погоды был введен режим повышенной готовности для энергетиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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