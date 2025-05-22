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Рубль – в рост: почему снижается доллар и что делать со сбережениями

Рубль – в рост: почему снижается доллар и что делать со сбережениями - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Рубль – в рост: почему снижается доллар и что делать со сбережениями

Доллар является высоковолатильной валютой, и скачки курса – явление обычное, при этом россиянам лучше всего хранить свои сбережения в рублях на банковских... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T12:52

2025-05-22T12:52

2025-05-22T12:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Доллар является высоковолатильной валютой, и скачки курса – явление обычное, при этом россиянам лучше всего хранить свои сбережения в рублях на банковских депозитах. Такое мнение РИА Новости Крым выразил член Международного союза экономистов Игорь Диденко.Установленный банком России официальный курс американского доллара накануне снизился на 55 копеек и составил 79 рублей 75 копеек. На 22 мая ЦБ также установил курс доллара на уровне 79,7530 рублей. Почему доллар падаетПо мнению экономиста, один из факторов укрепления рубля связан с налаживанием взаимоотношений Москвы и Вашингтона. Это снижает риски в отношении России и формирует интерес нерезидентов, в связи с чем в страну поступает приток валюты.При этом, по его словам, доллар – валюта с высокой волатильностью: изменения курса в этом случае обычное дело."Сегодня он может быть 80 рублей, завтра - 70, послезавтра 95 – это нормальная ситуация в рамках ценообразования. Прогнозы наших экономических, финансовых, государственных институтов на этот год как раз находятся на более высоких уровнях – порядка 95 рублей за доллар", - продолжает эксперт.Доллар и инфляцияЕсли исходить из экономических прогнозов, вряд ли доллар задержится на текущих значениях долго и скорее всего приблизится к прогнозируемым 95 рублям, считает Диденко. Курс может вырасти уже после ближайшего заседания ЦБ и объявления ключевой ставки, уточнил он."Кстати, многие уже начинают ожидать, что ставку могут снизить. Что касается цен, конечно, такое укрепление рубля явно положительно сказывается на инфляции. По последим данным, она начинает вкладываться в траекторию ЦБ, то есть приходит в норму", - продолжает эксперт.В этой связи цены, в особенности на импортные товары, должны корректироваться в сторону снижения, указывает Диденко.Доллар или рубльИнтересной валютой, которая в будущем будет все более перспективной с точки зрения вложений, эксперт также называет юань. Однако на сегодняшний день процентные ставки по вкладам в юанях кратно уступают рублевым, "и этим все сказано"."Есть, конечно, инструмент в виде валютных облигаций – это тоже хорошая история, но больше для профессиональных инвесторов, для тех, кто разбирается в экономике достаточно глубоко. Если вы просто сохраняете сбережения на черный день и это небольшие суммы, лучше всего использовать рублевый депозит", - настаивает экономист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост рубля и рекордный спрос на золото: что будет с экономикой РоссииИнфляционная спираль: что будет дальше с ценами в РоссииВедущие экономики мира впадают в рецессию ради нанесения вреда РФ – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, курс доллара, доллар, рубль, мнения, игорь диденко, финансы