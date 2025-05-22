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Реестр высокооплачиваемых вакансий для ветеранов СВО создадут в Крыму
Реестр высокооплачиваемых вакансий для ветеранов СВО создадут в Крыму - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Реестр высокооплачиваемых вакансий для ветеранов СВО создадут в Крыму
В Крыму планируют создать реестр вакансий на ведущих промышленных предприятиях для ветеранов спецоперации, сообщили в республиканском филиале фонда "Защитники... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T12:28
2025-05-22T12:28
2025-05-22T12:43
ветераны сво
новости крыма
фонд "защитники отечества"
трудоустройство
анушаван агаджанян
владимир трегуб
вакансии
зарплата
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Крыму планируют создать реестр вакансий на ведущих промышленных предприятиях для ветеранов спецоперации, сообщили в республиканском филиале фонда "Защитники Отечества".Такое решение приняли руководитель филиала Владимир Трегуб и министр промышленности и торговли Крыма Анушаван Агаджанян после совместной встречи.Основу списка составят вакансии с достойным уровнем заработной платы. Также обсудили трудоустройство для ребят с инвалидностью."Рабочие места для бойцов с ограниченными возможностями станут приоритетными", – подчеркнули в республиканском фонде.Ранее сообщалось, что около 17 тысяч ветеранов спецоперации в текущем году пройдут санаторно-курортную и медицинскую реабилитацию в центрах Фонда пенсионного и социального страхования РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьи бойцов СВО получат бесплатные путевки для сопровождения в санаторииНе роскошь, а друг и реабилитолог: в Крыму бойцам СВО дали внедорожники В России введут льготы по имущественным налогам для ветеранов СВО
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ветераны сво, новости крыма, фонд "защитники отечества", трудоустройство, анушаван агаджанян, владимир трегуб, вакансии, зарплата
Реестр высокооплачиваемых вакансий для ветеранов СВО создадут в Крыму
В Крыму создадут реестр высокооплачиваемых вакансий для ветеранов СВО
12:28 22.05.2025 (обновлено: 12:43 22.05.2025)