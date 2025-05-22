https://crimea.ria.ru/20250522/reestr-vysokooplachivaemykh-vakansiy-dlya-veteranov-svo-sozdadut-v-krymu-1146615794.html

Реестр высокооплачиваемых вакансий для ветеранов СВО создадут в Крыму

Реестр высокооплачиваемых вакансий для ветеранов СВО создадут в Крыму - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Реестр высокооплачиваемых вакансий для ветеранов СВО создадут в Крыму

В Крыму планируют создать реестр вакансий на ведущих промышленных предприятиях для ветеранов спецоперации, сообщили в республиканском филиале фонда "Защитники... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T12:28

2025-05-22T12:28

2025-05-22T12:43

ветераны сво

новости крыма

фонд "защитники отечества"

трудоустройство

анушаван агаджанян

владимир трегуб

вакансии

зарплата

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Крыму планируют создать реестр вакансий на ведущих промышленных предприятиях для ветеранов спецоперации, сообщили в республиканском филиале фонда "Защитники Отечества".Такое решение приняли руководитель филиала Владимир Трегуб и министр промышленности и торговли Крыма Анушаван Агаджанян после совместной встречи.Основу списка составят вакансии с достойным уровнем заработной платы. Также обсудили трудоустройство для ребят с инвалидностью."Рабочие места для бойцов с ограниченными возможностями станут приоритетными", – подчеркнули в республиканском фонде.Ранее сообщалось, что около 17 тысяч ветеранов спецоперации в текущем году пройдут санаторно-курортную и медицинскую реабилитацию в центрах Фонда пенсионного и социального страхования РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьи бойцов СВО получат бесплатные путевки для сопровождения в санаторииНе роскошь, а друг и реабилитолог: в Крыму бойцам СВО дали внедорожники В России введут льготы по имущественным налогам для ветеранов СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ветераны сво, новости крыма, фонд "защитники отечества", трудоустройство, анушаван агаджанян, владимир трегуб, вакансии, зарплата