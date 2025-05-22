https://crimea.ria.ru/20250522/putin-prisvoil-zvanie-geroya-rossii-glavvrachu-aleshkovskoy-bolnitsy-kharlanu-1146626373.html

Путин присвоил звание Героя России главврачу Алешковской больницы Харлану

Путин присвоил звание Героя России главврачу Алешковской больницы Харлану - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Путин присвоил звание Героя России главврачу Алешковской больницы Харлану

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России главврачу Алешковской больницы Владимиру Харлану. РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T14:59

2025-05-22T14:59

2025-05-22T15:15

владимир путин (политик)

награды

алешки

владимир харлан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России главврачу Алешковской больницы Владимиру Харлану.Торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации проходит в эти минуты в Кремле. Больница в Алешках Херсонской области неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. В конце декабря прошлого года в результате прицельного удара БПЛА по больнице погиб заместитель главного врача Василий Борисов, а главный врач медучреждения Владимир Харлан получил тяжелые ранения. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

алешки

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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