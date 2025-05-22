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Путин присвоил звание Героя России главврачу Алешковской больницы Харлану - РИА Новости Крым, 22.05.2025
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Путин присвоил звание Героя России главврачу Алешковской больницы Харлану
Путин присвоил звание Героя России главврачу Алешковской больницы Харлану - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Путин присвоил звание Героя России главврачу Алешковской больницы Харлану
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России главврачу Алешковской больницы Владимиру Харлану. РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T14:59
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владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России главврачу Алешковской больницы Владимиру Харлану.Торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации проходит в эти минуты в Кремле. Больница в Алешках Херсонской области неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. В конце декабря прошлого года в результате прицельного удара БПЛА по больнице погиб заместитель главного врача Василий Борисов, а главный врач медучреждения Владимир Харлан получил тяжелые ранения. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), награды, алешки, владимир харлан
Путин присвоил звание Героя России главврачу Алешковской больницы Харлану

Путин присвоил звание Героя России главврачу Алешковской больницы Владимиру Харлану

14:59 22.05.2025 (обновлено: 15:15 22.05.2025)
 
© РИА Новости КрымПутин присвоил звание Героя России главврачу Алешковской больницы Харлану
Путин присвоил звание Героя России главврачу Алешковской больницы Харлану - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России главврачу Алешковской больницы Владимиру Харлану.
Торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации проходит в эти минуты в Кремле.
"За героизм и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях звание Героя РФ присвоено Харлану Владимиру Ивановичу, главврачу Алешковской центральной районной больницы", - сообщили в ходе торжественной церемонии в Кремле.
Больница в Алешках Херсонской области неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. В конце декабря прошлого года в результате прицельного удара БПЛА по больнице погиб заместитель главного врача Василий Борисов, а главный врач медучреждения Владимир Харлан получил тяжелые ранения.
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Владимир Путин (политик)НаградыАлешкиВладимир Харлан
 
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