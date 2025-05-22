https://crimea.ria.ru/20250522/psb-v-krymu-otmenil-komissiyu-za-ekvayring-dlya-novykh-klientov-1146604484.html

ПСБ в Крыму отменил комиссию за эквайринг для новых клиентов

ПСБ в Крыму отменил комиссию за эквайринг для новых клиентов - РИА Новости Крым, 22.05.2025

ПСБ в Крыму отменил комиссию за эквайринг для новых клиентов

ПАО "Банк ПСБ" запустил в Крыму акцию для новых клиентов-предпринимателей "Эквайринг за наш счет"*, по которой банк не будет взимать комиссию за прием... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T09:00

2025-05-22T09:00

2025-05-22T09:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. ПАО "Банк ПСБ" запустил в Крыму акцию для новых клиентов-предпринимателей "Эквайринг за наш счет"*, по которой банк не будет взимать комиссию за прием безналичных платежей первые три месяца обслуживания, сообщает пресс-служба финансовой организации.Беспроцентная ставка действует при обороте на один терминал до 500 тысяч рублей в месяц. По истечении акционного периода начнет действовать льготная комиссия, размер которой будет зависеть от сферы деятельности предпринимателя. Например, для кафе и фастфуда она составит 1%, для турагентств — 1,1%."Мы знаем, насколько важен высокий туристический сезон для малого бизнеса Крыма. ПСБ, поддерживая предпринимателей специальными финансовыми предложениями, сделал бесплатным торговый эквайринг в течение первых трех месяцев. Это хорошее подспорье на этапе запуска сезонных активностей. В акции могут участвовать все новые клиенты ПСБ: и те, кто только начинает свой бизнес, и предприниматели с опытом", – приводит пресс-служба слова управляющего Крымским филиалом ПСБ Светланы Сидоровой.Подключить торговый эквайринг можно без посещения банковского офиса. ПСБ бесплатно предоставляет в аренду терминалы и настраивает приложение для контроля оборотных средств. Чтобы принимать безналичные платежи без комиссии, нужно открыть в ПСБ расчетный счет на одном из трех тарифов обслуживания: "Опти", "Макси" или "Профи". Период проведения Акции с 7 марта по 17 июня 2025 года включительно.*Комиссия по торговому эквайрингу в рамках акции "Эквайринг за наш счет" – от 0% до 1,9% в зависимости от сферы деятельности и оборота по терминалу в месяц. Со дня установки первого терминала и в течение двух календарных месяцев, следующих за месяцем, в котором произошла установка первого терминала клиенту (далее – акционный период), комиссия не взимается при обороте до 500 тысяч рублей в месяц по каждому терминалу. При превышении оборота 500 тысяч рублей в месяц взимается комиссия 1,5% с суммы превышения. После окончания действия акционного периода взимается комиссия от 1% до 1,9% при обороте до 600 тысяч рублей в месяц в зависимости от сферы деятельности клиента, указанной на сайте ПСБ. При превышении оборота 600 тысяч рублей в месяц взимается комиссия 1,9% с суммы превышения вне зависимости от сферы деятельности. Дополнительно ежемесячно взимается плата 1290 рублей при обороте до 100 тысяч рублей за предыдущий месяц (за исключением первого календарного месяца после окончания действия акционного периода). Комиссия взимается банком ежедневно из общей суммы, подлежащей перечислению в пользу клиента.Применение данного тарифа возможно только в отношении новых клиентов, у которых не было расчетного счета и договора торгового эквайринга в ПСБ в течение шести месяцев до начала акции, при соответствии сфере деятельности "медицина", "образование", "уход за детьми", "фастфуд", "ЖКХ", "АЗС", "турагентства", "супермаркеты" или "продукты питания", при зачислении денежных средств на счет клиента, открытый в ПСБ по программе обслуживания "Опти", "Макси" или "Профи" в период проведения акции, и при подключении услуги "Зачисление возмещения три раза в день" с платой 290 рублей в месяц за каждый терминал. С информацией об организаторе акции, действующих тарифах, правилах проведения, условиях и ограничениях, можно ознакомиться на сайте ПСБ.Клиент – юридическое лицо (за исключением кредитных организаций), индивидуальный предприниматель и лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, относящиеся к клиентскому сегменту "Малый бизнес".Информация актуальна на дату публикации. ПАО "Банк ПСБ". Подробная информация на сайте, по телефону 8 800 333 25 50 (звонок по России бесплатный) или в офисах банка.Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", erid: F7NfYUJCUneRJUWS8uHz

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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