https://crimea.ria.ru/20250522/programma-vosstanovleniya-prigranichya-i-sezon-v-anape--glavnoe-za-den-1146640132.html

Программа восстановления приграничья и сезон в Анапе – главное за день

Программа восстановления приграничья и сезон в Анапе – главное за день - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Программа восстановления приграничья и сезон в Анапе – главное за день

Венгрия выходит из Международного уголовного суда. Американский лидер Дональд Трамп отклонил предложение Евросоюза по прекращению огня на Украине. Президент... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T22:53

2025-05-22T22:53

2025-05-22T22:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Венгрия выходит из Международного уголовного суда. Американский лидер Дональд Трамп отклонил предложение Евросоюза по прекращению огня на Украине. Президент России Владимир Путин поручил создать программу восстановления пострадавшего приграничья. 485 беспилотников ВСУ сбиты вне зоны спецоперации за два дня. Летний туристический сезон в Анапе состоится. Крым вошел в тройку популярных направлений для внутреннего туризма. Одобрено 47 заявок для участия в конкурсе на лучший проект гимна Республики Крым.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Венгрия выходит из Международного уголовного судаВенгерский парламент принял закон, запускающий процедуру выхода Будапешта из состава Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные высшего законодательного органа страны.Документ поддержали 134 депутата, против высказались 37, еще семеро воздержались.Рассмотрение законопроекта о выходе Венгрии из МУС инициировал министр иностранных дел Петр Сийярто. Он отметил, что Венгрия "решительно отвергает использование международных организаций, особенно уголовных судов, в политических целях". Глава МИД подчеркнул, что Будапешт "отказывается быть частью политизированного института, который лишился беспристрастности и авторитета".О результатах голосования власти Венгрии отправят соответствующее уведомление в ООН, а само решение о выходе Будапешта из МУС, согласно международному законодательству, вступит в силу через год.Трамп отклонил предложение ЕС по прекращению огня на УкраинеПосле телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил главам стран Европы, что против безусловного прекращения огня на Украине."Некоторые из участвовавших в телефонном разговоре европейских лидеров настаивали на том, что результатом любых переговоров должно быть безусловное прекращение огня. Но Трамп снова возразил, заявив, что ему не нравится термин "безусловный". Он сказал, что никогда не использовал этот термин", – сказано в публикации Wall Street Journal.Программа восстановления приграничьяПрезидент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки разработать программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской и Брянской областей.Как отметил российский лидер, уже сейчас, с учетом ситуации в этих регионах, надо разворачивать работу, чтобы восстановить и отстроить все разрушенное, помочь людям, где это позволяют условия безопасности, вернуться в свои родные поселки, восстановить всю транспортную и другую инфраструктуру, устойчивую работу промышленных и сельхозпредприятий, поддержать предпринимателей и их коллективы.485 беспилотников ВСУ сбиты за два дняВ ходе отражения массированного налета беспилотников ВСУ с вечера 20 мая до утра 22 мая вне зоны спецоперации сбиты 485 дронов.26 беспилотников были сбиты над Белгородской областью, 135 над Орловской, 59 над Брянской, 121 над Курской. Кроме того, 15 аппаратов нейтрализованы над Рязанской областью, четыре над Липецкой, семь над Воронежской, три над Смоленской и два над Ростовской. Над Калужской областью ликвидированы 13 беспилотников, над Тульской – 20, Московской – 63, Владимирской – шесть. Над Крымом и Черным морем уничтожены три беспилотника, а также восемь на маршрутах пролета.Курортный сезон в Анапе состоитсяЛетний курортный сезон в Анапе состоится, несмотря на временное закрытие пляжей. Правительством приняты меры по поддержке бизнеса Анапы и Темрюкского района.Ключевой мерой является отсрочка по уплате страховых и налоговых платежей для местного бизнеса. Сроки перенесены с февраля - октября на конец года. В зависимости от итогов летнего сезона будет принято решение о продлении отсрочки на 2026 год.Также федеральная корпорация по развитию малого и среднего бизнеса оказывает помощь по оформлению кредитов и получению льготных микрозаймов, указал вице-премьер.Крым в топе направлений для отдыха у россиянКрым вошел в число самых популярных направлений для внутреннего туризма, спрос на который в целом по стране существенно растет из года в год."Традиционно с мая по сентябрь ожидаем высокий спрос на путешествия… мы прогнозируем более 48 млн турпоездок – это еще +8% к прошлому году. Самыми популярными направлениями остаются Краснодарский край, Крым, Москва, Санкт-Петербург и Татарстан", - сказал Чернышенко в ходе совещания с президентов РФ Владимиром Путиным.47 вариантов нового гимна Крыма отобрали на конкурсДля участия в конкурсе на лучший проект гимна Республики Крым одобрено 47 заявок."В творческом конкурсе на лучший проект государственного гимна Республики Крым выразили желание участвовать более 70 человек, однако только 47 из поданных заявок соответствуют условиям конкурса", – сообщил первый заместитель председателя крымского парламента Сергей Цеков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, общество, новости, крым, в мире