https://crimea.ria.ru/20250522/posobiya-po-beremennosti-dlya-studentok-vyrastut-do-90-tysyach-rubley-1146630832.html

Пособия по беременности для студенток вырастут до 90 тысяч рублей

Пособия по беременности для студенток вырастут до 90 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Пособия по беременности для студенток вырастут до 90 тысяч рублей

Правительство РФ подготовило изменения в законодательство, которые позволят увеличить размер пособия по беременности и родам для будущих матерей-студенток до 90 РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T16:51

2025-05-22T16:51

2025-05-22T16:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Правительство РФ подготовило изменения в законодательство, которые позволят увеличить размер пособия по беременности и родам для будущих матерей-студенток до 90 тысяч рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.Согласно поправкам, размер выплаты будет рассчитываться исходя из величины регионального прожиточного минимума, а не стипендии, как это делается сейчас.Таким образом, сумма помощи, которую женщина сможет получить за 140 дней декретного отпуска, вырастет в несколько раз и составит в среднем по стране 90 тысяч рублей, отметил Мишустин. Он уточнил, что точный размер выплаты будет зависеть от конкретного субъекта РФ.Данная поддержка будет предоставляться за счет федерального бюджета будущим матерям, обучающимся на очной форме в вузах и колледжах, а также в учреждениях дополнительного профессионального образования и научных организациях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кому в России повысят пенсии в августеЖители Крыма досрочно получат детские пособияСоциальная поддержка чернобыльцев в Крыму – какие выплаты положены

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, правительство россии, михаил мишустин, семья, общество, пособия и выплаты, беременность, новости