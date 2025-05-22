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Пособия по беременности для студенток вырастут до 90 тысяч рублей
Пособия по беременности для студенток вырастут до 90 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Пособия по беременности для студенток вырастут до 90 тысяч рублей
Правительство РФ подготовило изменения в законодательство, которые позволят увеличить размер пособия по беременности и родам для будущих матерей-студенток до 90 РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T16:51
2025-05-22T16:51
2025-05-22T16:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Правительство РФ подготовило изменения в законодательство, которые позволят увеличить размер пособия по беременности и родам для будущих матерей-студенток до 90 тысяч рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.Согласно поправкам, размер выплаты будет рассчитываться исходя из величины регионального прожиточного минимума, а не стипендии, как это делается сейчас.Таким образом, сумма помощи, которую женщина сможет получить за 140 дней декретного отпуска, вырастет в несколько раз и составит в среднем по стране 90 тысяч рублей, отметил Мишустин. Он уточнил, что точный размер выплаты будет зависеть от конкретного субъекта РФ.Данная поддержка будет предоставляться за счет федерального бюджета будущим матерям, обучающимся на очной форме в вузах и колледжах, а также в учреждениях дополнительного профессионального образования и научных организациях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кому в России повысят пенсии в августеЖители Крыма досрочно получат детские пособияСоциальная поддержка чернобыльцев в Крыму – какие выплаты положены
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новости, правительство россии, михаил мишустин, семья, общество, пособия и выплаты, беременность, новости
Пособия по беременности для студенток вырастут до 90 тысяч рублей
Пособия по беременности и родам для будущих матерей-студенток вырастут до 90 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Правительство РФ подготовило изменения в законодательство, которые позволят увеличить размер пособия по беременности и родам для будущих матерей-студенток до 90 тысяч рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.
"На заседании Государственного совета, посвященном поддержке семей, президент подчеркнул, что нужно уделять особое внимание будущим мамам-студенткам, и поручил увеличить для них размер пособия по беременности и родам. Правительство подготовило необходимые для этого изменения в законодательство", - сказал он.
Согласно поправкам, размер выплаты будет рассчитываться исходя из величины регионального прожиточного минимума, а не стипендии, как это делается сейчас.
Таким образом, сумма помощи, которую женщина сможет получить за 140 дней декретного отпуска, вырастет в несколько раз и составит в среднем по стране 90 тысяч рублей, отметил Мишустин. Он уточнил, что точный размер выплаты будет зависеть от конкретного субъекта РФ.
Данная поддержка будет предоставляться за счет федерального бюджета будущим матерям, обучающимся на очной форме в вузах и колледжах, а также в учреждениях дополнительного профессионального образования и научных организациях.
"Рассчитываем, что после внесения в Госдуму законопроект оперативно пройдет все процедуры и согласования и вступит в силу уже с начала нового учебного года", - добавил премьер.
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