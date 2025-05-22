https://crimea.ria.ru/20250522/pogibla-devushka-i-raneny-deti-vsu-atakovali-avto-v-zaporozhskoy-oblasti--1146642459.html

Погибла девушка и ранены дети: ВСУ атаковали авто в Запорожской области

Погибла девушка и ранены дети: ВСУ атаковали авто в Запорожской области - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Погибла девушка и ранены дети: ВСУ атаковали авто в Запорожской области

В Васильевском муниципальном округе Запорожской области в результате атаки ВСУ погибла девушка и ранены четверо детей. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T22:39

2025-05-22T22:39

2025-05-22T22:49

запорожская область

евгений балицкий

обстрелы всу

новые регионы россии

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Васильевском муниципальном округе Запорожской области в результате атаки ВСУ погибла девушка и ранены четверо детей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По данным Балицкого, все дети получили ранения средней степени тяжести. Медицинские бригады оперативно оказали помощь, на данный момент угрозы их жизни нет.В четверг ВСУ атаковали из HIMARS Пантелеймоновку в ДНР. В результате удара пострадали восемь мирных жителей, в том числе подросток 2009 года рождения. В Курской области под огнем украинских боевиков оказался город Льгов. Там ранения получили 12 мирных жителей, в том числе двое детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

новые регионы россии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, обстрелы всу, новые регионы россии, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости