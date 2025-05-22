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Погибла девушка и ранены дети: ВСУ атаковали авто в Запорожской области - РИА Новости Крым, 22.05.2025
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Погибла девушка и ранены дети: ВСУ атаковали авто в Запорожской области
Погибла девушка и ранены дети: ВСУ атаковали авто в Запорожской области - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Погибла девушка и ранены дети: ВСУ атаковали авто в Запорожской области
В Васильевском муниципальном округе Запорожской области в результате атаки ВСУ погибла девушка и ранены четверо детей. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T22:39
2025-05-22T22:49
запорожская область
евгений балицкий
обстрелы всу
новые регионы россии
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Васильевском муниципальном округе Запорожской области в результате атаки ВСУ погибла девушка и ранены четверо детей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По данным Балицкого, все дети получили ранения средней степени тяжести. Медицинские бригады оперативно оказали помощь, на данный момент угрозы их жизни нет.В четверг ВСУ атаковали из HIMARS Пантелеймоновку в ДНР. В результате удара пострадали восемь мирных жителей, в том числе подросток 2009 года рождения. В Курской области под огнем украинских боевиков оказался город Льгов. Там ранения получили 12 мирных жителей, в том числе двое детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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запорожская область, евгений балицкий, обстрелы всу, новые регионы россии, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости
Погибла девушка и ранены дети: ВСУ атаковали авто в Запорожской области

В Запорожской области при атаке ВСУ погибла девушка и ранены четыре ребенка – Балицкий

22:39 22.05.2025 (обновлено: 22:49 22.05.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Васильевском муниципальном округе Запорожской области в результате атаки ВСУ погибла девушка и ранены четверо детей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю погибла девушка 1990 года рождения, пострадали четверо детей: 10, 9, 8 лет и годовалый ребенок", – сообщил он в Telegram-канале.

По данным Балицкого, все дети получили ранения средней степени тяжести. Медицинские бригады оперативно оказали помощь, на данный момент угрозы их жизни нет.
В четверг ВСУ атаковали из HIMARS Пантелеймоновку в ДНР. В результате удара пострадали восемь мирных жителей, в том числе подросток 2009 года рождения.
В Курской области под огнем украинских боевиков оказался город Льгов. Там ранения получили 12 мирных жителей, в том числе двое детей.
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Запорожская областьЕвгений БалицкийОбстрелы ВСУНовые регионы РоссииПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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