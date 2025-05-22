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Переговоры России и Украины – что ответили в Кремле о сроках

Переговоры России и Украины – что ответили в Кремле о сроках - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Переговоры России и Украины – что ответили в Кремле о сроках

Конкретных договоренностей о следующих переговорах по урегулированию на Украине в Ватикане нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T13:39

2025-05-22T13:39

2025-05-22T13:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Конкретных договоренностей о следующих переговорах по урегулированию на Украине в Ватикане нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По информации газеты The Wall Street Journal, следующий этап переговоров между Россией и Украиной пройдет в Ватикане в середине июня. По словам источников издания, президент США Дональд Трамп в прошлое воскресенье заявил европейским лидерам, что может направить на эти переговоры американского госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога."Нет, никаких не было договоренностей на этот счет", – сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, есть ли новые данные о следующих переговорах украинской и российской делегаций.По словам официального представителя Кремля, над договоренностями о будущей встрече еще предстоит работать, сейчас ведется работа по выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле.Также Песков подчеркнул, что Кремль не знает о том, что Трамп заявил европейцам после разговора с Путиным, а публикация WSJ о словах Трампа, что президент РФ Владимир Путин якобы не готов к миру, контрастирует с официальными заявлениями президента США.Что касается вопроса проведения обмена пленными в формате "1000 на 1000" между РФ и Украиной, по словам Пескова, эта работа трудоемкая и все еще продолжается, поскольку речь идет о конкретных именах, однако будет проведена оперативно.Продолжение переговоров с Россией возможно только после обмена пленными в формате "1000 на 1000", заявил ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Россия никогда не отказывалась от переговоров и готова к их продолжению, неоднократно подчеркивала российская сторона.В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва предложит Киеву поработать над меморандумом относительно будущего мирного договора. При движении к разрешению конфликта основой должно быть понимание невозможности достичь данной цели без устранения первопричин конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Зеленского поставили условие по дальнейшим переговорам с РоссиейНа Украине нет уполномоченных лиц для заключения мира – МедведевФокус потерян: есть ли у Зеленского шанс переманить Трампа

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кремль, дмитрий песков, новости, россия, переговоры, политика, украина