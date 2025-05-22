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Обломки дрона с взрывчаткой упали возле оздоровительного комплекса в Туле
Обломки дрона с взрывчаткой упали возле оздоровительного комплекса в Туле - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Обломки дрона с взрывчаткой упали возле оздоровительного комплекса в Туле
Обломки беспилотника с взрывчаткой упали в Туле возле физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T07:43
2025-05-22T07:43
2025-05-22T07:47
тула
новости
дмитрий миляев
беспилотник (бпла, дрон)
взрывчатка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Обломки беспилотника с взрывчаткой упали в Туле возле физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев.В целях безопасности участок улицы оцеплен оперативными службами до выяснения всех обстоятельств, предупредил глава региона.Массированный налет беспилотников отражали в ночь на четверг над Тульской областью – один из беспилотников врезался в многоквартирный дом. Также вражеские дроны всю ночь пытались атаковать Москву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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тула, новости, дмитрий миляев, беспилотник (бпла, дрон), взрывчатка
Обломки дрона с взрывчаткой упали возле оздоровительного комплекса в Туле
Обломки беспилотника с взрывчаткой упали возле оздоровительного комплекса в Туле
07:43 22.05.2025 (обновлено: 07:47 22.05.2025)