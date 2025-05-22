https://crimea.ria.ru/20250522/oblomki-drona-s-vzryvchatkoy-upali-vozle-ozdorovitelnogo-kompleksa-v-tule-1146609683.html

Обломки дрона с взрывчаткой упали возле оздоровительного комплекса в Туле

Обломки дрона с взрывчаткой упали возле оздоровительного комплекса в Туле - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Обломки дрона с взрывчаткой упали возле оздоровительного комплекса в Туле

Обломки беспилотника с взрывчаткой упали в Туле возле физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T07:43

2025-05-22T07:43

2025-05-22T07:47

тула

новости

дмитрий миляев

беспилотник (бпла, дрон)

взрывчатка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Обломки беспилотника с взрывчаткой упали в Туле возле физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев.В целях безопасности участок улицы оцеплен оперативными службами до выяснения всех обстоятельств, предупредил глава региона.Массированный налет беспилотников отражали в ночь на четверг над Тульской областью – один из беспилотников врезался в многоквартирный дом. Также вражеские дроны всю ночь пытались атаковать Москву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тула, новости, дмитрий миляев, беспилотник (бпла, дрон), взрывчатка