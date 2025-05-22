https://crimea.ria.ru/20250522/oblomki-bpla-upali-v-chastnom-sektore-goroda-ivanovo-1146643017.html

Обломки БПЛА упали в частном секторе города Иваново

Обломки БПЛА упали в частном секторе города Иваново - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Обломки БПЛА упали в частном секторе города Иваново

В городе Иваново Ивановской области обломки беспилотника упали в частном секторе. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-22T23:55

2025-05-22T23:55

2025-05-23T00:12

ивановская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

россия

новости

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В городе Иваново Ивановской области обломки беспилотника упали в частном секторе. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.Пострадавших в результате инцидента нет.Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб. Оценка ущерба будет проведена после обезвреживания обломков вражеского беспилотника, добавили в оперштабе.В четверг ВСУ атаковали из HIMARS Пантелеймоновку в ДНР. В результате удара пострадали восемь мирных жителей, в том числе подросток 2009 года рождения.В Курской области под огнем украинских боевиков оказался город Льгов. Там ранения получили 12 мирных жителей, в том числе двое детей.В Запорожской области при атаке на гражданский автомобиль погибла женщина и ранены четыре ребенка в возрасте 10, 9, 8 лет и один год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ивановская область

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ивановская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), россия, новости, обстрелы всу