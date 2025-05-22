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Обломки БПЛА упали в частном секторе города Иваново - РИА Новости Крым, 23.05.2025
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Обломки БПЛА упали в частном секторе города Иваново
Обломки БПЛА упали в частном секторе города Иваново - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Обломки БПЛА упали в частном секторе города Иваново
В городе Иваново Ивановской области обломки беспилотника упали в частном секторе. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-22T23:55
2025-05-23T00:12
ивановская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
россия
новости
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В городе Иваново Ивановской области обломки беспилотника упали в частном секторе. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.Пострадавших в результате инцидента нет.Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб. Оценка ущерба будет проведена после обезвреживания обломков вражеского беспилотника, добавили в оперштабе.В четверг ВСУ атаковали из HIMARS Пантелеймоновку в ДНР. В результате удара пострадали восемь мирных жителей, в том числе подросток 2009 года рождения.В Курской области под огнем украинских боевиков оказался город Льгов. Там ранения получили 12 мирных жителей, в том числе двое детей.В Запорожской области при атаке на гражданский автомобиль погибла женщина и ранены четыре ребенка в возрасте 10, 9, 8 лет и один год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ивановская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), россия, новости, обстрелы всу
Обломки БПЛА упали в частном секторе города Иваново

В городе Иваново обломки украинского БПЛА упали в частном секторе

23:55 22.05.2025 (обновлено: 00:12 23.05.2025)
 
Мигалка полиции
Мигалка полиции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В городе Иваново Ивановской области обломки беспилотника упали в частном секторе. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

"На окраине Иваново зафиксировали падение обломков БПЛА на территории частного сектора. По предварительным данным, из повреждений – выбитые стекла в ряде частных домовладений", - сказано в сообщении.

Пострадавших в результате инцидента нет.
Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб. Оценка ущерба будет проведена после обезвреживания обломков вражеского беспилотника, добавили в оперштабе.
В четверг ВСУ атаковали из HIMARS Пантелеймоновку в ДНР. В результате удара пострадали восемь мирных жителей, в том числе подросток 2009 года рождения.
В Курской области под огнем украинских боевиков оказался город Льгов. Там ранения получили 12 мирных жителей, в том числе двое детей.
В Запорожской области при атаке на гражданский автомобиль погибла женщина и ранены четыре ребенка в возрасте 10, 9, 8 лет и один год.
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Ивановская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)РоссияНовостиОбстрелы ВСУ
 
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