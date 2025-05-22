https://crimea.ria.ru/20250522/oblomki-bpla-upali-v-chastnom-sektore-goroda-ivanovo-1146643017.html
Обломки БПЛА упали в частном секторе города Иваново
Обломки БПЛА упали в частном секторе города Иваново - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Обломки БПЛА упали в частном секторе города Иваново
В городе Иваново Ивановской области обломки беспилотника упали в частном секторе. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-22T23:55
2025-05-22T23:55
2025-05-23T00:12
ивановская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
россия
новости
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_c62a2186876a6f09a3df012925eac5b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В городе Иваново Ивановской области обломки беспилотника упали в частном секторе. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.Пострадавших в результате инцидента нет.Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб. Оценка ущерба будет проведена после обезвреживания обломков вражеского беспилотника, добавили в оперштабе.В четверг ВСУ атаковали из HIMARS Пантелеймоновку в ДНР. В результате удара пострадали восемь мирных жителей, в том числе подросток 2009 года рождения.В Курской области под огнем украинских боевиков оказался город Льгов. Там ранения получили 12 мирных жителей, в том числе двое детей.В Запорожской области при атаке на гражданский автомобиль погибла женщина и ранены четыре ребенка в возрасте 10, 9, 8 лет и один год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ивановская область
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_c115a93b1bf8d8c6325f1009e35f8216.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), россия, новости, обстрелы всу
Обломки БПЛА упали в частном секторе города Иваново
В городе Иваново обломки украинского БПЛА упали в частном секторе
23:55 22.05.2025 (обновлено: 00:12 23.05.2025)