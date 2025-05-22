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Новости СВО: в Минобороны озвучили жуткие цифры потерь ВСУ - РИА Новости Крым, 22.05.2025
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Новости СВО: в Минобороны озвучили жуткие цифры потерь ВСУ
Новости СВО: в Минобороны озвучили жуткие цифры потерь ВСУ - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Новости СВО: в Минобороны озвучили жуткие цифры потерь ВСУ
Еще 1370 боевиков ВСУ, а также вражеские танки, гаубицы и орудия полевой артиллерии уничтожены российскими военными за сутки боев на всех направлениях... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T15:28
2025-05-22T15:55
министерство обороны рф
новости сво
россия
украина
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Еще 1370 боевиков ВСУ, а также вражеские танки, гаубицы и орудия полевой артиллерии уничтожены российскими военными за сутки боев на всех направлениях спецоперации, сообщает в четверг Минобороны России.Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили до 215 солдат ВСУ, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе две американские гаубицы М777, три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также склад боеприпасов.Подразделения группы "Запад" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли свыше 220 бовиков, боевую бронированную машину, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе британскую гаубицу L-119, два склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 245 военных, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей и артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.В зоне работы группировки войск "Центр" потери противника составили до 400 человек, семь боевых бронированных машин, два пикапа и три артиллерийских орудия.Бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 215 солдат, танк, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.Подразделения "Днепра" уничтожили до 75 неонацитов, пять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и материальных средств.Кроме того, российские военные поразили вражеский цех ремонта самолетов, предприятие оборонной промышленности Украины, объекты инфраструктуры военного аэродрома, радиолокационные станции ПВО, склады ракетно-артиллерийского вооружения и беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 138 районах, две пусковые установки, кабину боевого управления и радиолокационную станцию американского зенитного ракетного комплекса Patriot.Российские средства ПВО сбили три американские управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 317 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 58 360 беспилотных летательных аппаратов, 606 зенитных ракетных комплексов, 23 468 танков и других боевых бронированных машин, 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня, 25 150 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 790 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще один населенный пункт в ДонбассеМассированный налет: вне зоны СВО сбиты 485 украинских дронов за два дняНовости СВО – армия России продвинулась по фронту и укрепила позиции
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Новости СВО: в Минобороны озвучили жуткие цифры потерь ВСУ

Минобороны: ВСУ потеряли еще 1370 боевиков за сутки

15:28 22.05.2025 (обновлено: 15:55 22.05.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Еще 1370 боевиков ВСУ, а также вражеские танки, гаубицы и орудия полевой артиллерии уничтожены российскими военными за сутки боев на всех направлениях спецоперации, сообщает в четверг Минобороны России.
Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили до 215 солдат ВСУ, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе две американские гаубицы М777, три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также склад боеприпасов.
Подразделения группы "Запад" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли свыше 220 бовиков, боевую бронированную машину, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе британскую гаубицу L-119, два склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 245 военных, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей и артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.
Сводка Минобороны 22 маяСводка Минобороны 22 мая
В зоне работы группировки войск "Центр" потери противника составили до 400 человек, семь боевых бронированных машин, два пикапа и три артиллерийских орудия.
Бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 215 солдат, танк, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.
Подразделения "Днепра" уничтожили до 75 неонацитов, пять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и материальных средств.
Кроме того, российские военные поразили вражеский цех ремонта самолетов, предприятие оборонной промышленности Украины, объекты инфраструктуры военного аэродрома, радиолокационные станции ПВО, склады ракетно-артиллерийского вооружения и беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 138 районах, две пусковые установки, кабину боевого управления и радиолокационную станцию американского зенитного ракетного комплекса Patriot.
Российские средства ПВО сбили три американские управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 317 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 58 360 беспилотных летательных аппаратов, 606 зенитных ракетных комплексов, 23 468 танков и других боевых бронированных машин, 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня, 25 150 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 790 единиц специальной военной автомобильной техники.
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